〈秋山具義の今月のNEW麺〉ほろほろ崩れるチャーシューが絶品！ NEOノスタルジック系の中華そば

教えてくれる人

秋山具義

1966年秋葉原生まれ。1990年日本大学芸術学部卒業。広告代理店I&S(現 I&S BBDO)を経て、1999年デイリーフレッシュ設立。広告キャンペーン、パッケージ、写真集、CDジャケット、キャラクターデザインなど幅広い分野でアートディレクションを行う。主な仕事に、東洋水産「マルちゃん正麺」広告・パッケージデザイン、AKB48「ヘビーローテーション」CDジャケットデザインなど。著書に「世界はデザインでできている」がある。2016年より「食べログ」グルメ著名人としても活動。J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」にランチのスペシャリストとして出演している。

2024年6月のNEW麺「麺や みかん」

惜しまれながら閉店した中目黒の町中華の名店「高伸」の後にどんなお店が入るのか、周囲の人たちは興味津々でした。

店名には意外な意味があった

「麺や みかん」というラーメン店ができると知って、なんで“みかん”?と思ったら「味を貫く」という気持ちをこめての店名とのことでした。そう聞くと、いい店名ですね。

巣鴨の「まるえ中華そば」で修業経験があるとのことで、こちらは「NEOノス(NEOノスタルジック)系ラーメン」という、ノスタルジーを感じさせながらも今風にアレンジした中華そばを提供しています。

味玉中華そば

「味玉中華そば」(1,100円)を頼むと、炭火つるし焼きチャーシューが2枚入っていて、プラス100円で巻きバラチャーシュー2枚に変更できます。プラス250円のMIXチャーシューは、炭火つるし焼きチャーシューが2枚と巻きバラチャーシューが1枚入っています。

麺は細めのストレート麺

初めて行った時はMIXチャーシューにしましたが、特に巻きバラチャーシューが気に入ったので、2回目の時には巻きバラチャーシューだけにしました。ほろほろ崩れるくらい軟らかいチャーシューが絶品です。

初めて行った時より、煮干し感がはっきりしてスープのバランスが良くなっていて、自家製のストレート麺との相性もすごく良かったです。

半熟の味玉

具材の味玉やメンマもおいしくて、バターのトッピングがしょっぱめスープにまろやかなコクを与えてくれて、かなり好みの味変でした。

こちらのお店も「高伸」のように、中目黒の町の人たちに永く愛される店になってほしいです。

<店舗情報>◆麺や みかん住所 : 東京都目黒区上目黒2-18-9TEL : 080-3427-5555

※価格は税込。

写真:秋山具義

文:秋山具義、食べログマガジン編集部

