¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¤¬£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥È¥ì¡¼¥ó¤Î¹ë²Ú¥É¥ì¥¹¤Ç¿·¶Ê¤ò£Ð£Ò
¡¡ÊÆ¿Íµ¤²Î¼ê¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¤¬Ä¹¤µ£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥È¥ì¡¼¥ó¡Ê¿þ¡Ë¤Î¹ë²Ú¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç¿·¶Ê¡Ö¥¦¡¼¥Þ¥ó¥º¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ò£Ð£Ò¤·¤¿¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö£Ô£Í£Ú¡×¤¬£²£µÆü¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡
¡¡¥±¥¤¥Æ¥£¤Ï¥Ñ¥ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥¤¡¼¥¯¤Î£²£µÆü¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Ñ¥ê¤Ë¥ê¥à¥¸¥ó¤ÇÅþÃå¡£Ä¶°ìÎ®¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¡×¤Ë¤è¤ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¥É¥ì¥¹¤Î»ÅÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤Æ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦¥±¥¤¥Æ¥£¤Ï¡ÖÌÜ¤ò³«¤±¤Æ¡¢¸«ÅÏ¤¹¤À¤±¤Çµ¤¤Å¤¯¤Ï¤º¡£¤³¤³¤Ï½÷À¤ÎÀ¤³¦¡£¤³¤³¤ÇÀ¸¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¡×¤È¤¤¤¦¿·¶Ê¤Î²Î»ì¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Ä¹¤¤¥È¥ì¡¼¥ó¤òÈäÏª¡£¤½¤ÎÄ¹¤µ¤Ï£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥±¥¤¥Æ¥£¤Ë¿À¤Î¤´²Ã¸î¤ò¡ª¡ª¡¡¤Ê¤ó¤ÆÄ¹¤¤²Î»ì¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤½¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ï²Æ¤Î²Î¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶½Ê³µ¤Ì£¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£¿·¶Ê¡Ö¥¦¡¼¥Þ¥ó¥º¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ï£··î£±£±Æü¤ËÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£