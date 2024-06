【「勝利の女神:NIKKE」SP放送-夏イベント情報解禁】6月26日19時~ 配信開始

Android/iOS/PC用ガンガールRPG「勝利の女神:NIKKE」において、近日実装予定のコスチュームを公開した。

公開されたコスチュームはバイパーの「シャイン・オブ・ラブ」、メイデンの「アンダー・ザ・サン」、ギルティの「ディスビリーフウェーブ」の3種。なお、コスチュームの発表は配信番組にて行なわれたもので、画像は「放送用」。実際はもっと派手になるという。

