【ディズニー エピックミッキー:Rebrushed】9月24日 発売予定価格:6,578円

THQ Nordicは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam)用アクションアドベンチャー「ディズニー エピックミッキー:Rebrushed」を9月24日に発売することを発表した。価格は6,578円。

本作は、Wii用ソフトとして発売された「ディズニー エピックミッキー ~ミッキーマウスと魔法の筆~」のリマスター作品。オリジナル版のディレクターであるウォーレン・スペクター氏の協力を得て、Purple Lampが開発を担当している。

3D横スクロール型のアクションゲームとなっており、忘れ去られてしまったディズニーのキャラクターが住む世界「ウェイスト・ランド」を舞台に、プレーヤーはミッキーと一緒に冒険に出掛け、ペイントとイレーサーを使って世界の運命を変えていく。

今回の発売決定に合わせ、各ストアでは予約受付も開始している。

□PSストア「ディズニー エピックミッキー:Rebrushed」のページ

□マイニンテンドーストア「ディズニー エピックミッキー:Rebrushed」のページ

□Steam「ディズニー エピックミッキー:Rebrushed」のページ

(C) 2010-2024 Disney. (C) 2024 THQ Nordic AB, Sweden. Published by THQ Nordic GmbH, Austria. Developed by Purple Lamp GmbH, Austria. THQ and THQ Nordic are trademarks of THQ Nordic AB, Sweden. Unreal Engine, Copyright 1998 - 2024, Epic Games, Inc. Unreal, Unreal Technology and the Powered by Unreal Technology logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.