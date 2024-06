【「勝利の女神:NIKKE」SP放送-夏イベント情報解禁】6月26日19時 配信

Android/iOS/PC用ガンガールRPG「勝利の女神:NIKKE」について、新ニケ「ロザンナ・シックオーシャン」と「サクラ:ブルーム・イン・サマー」が公開された。

これは動画「『勝利の女神:NIKKE』SP放送-夏イベント情報解禁」にて発表されたもの。配信では、新ニケとして水着姿の2人のスキルや実際に動く様子などを確認できる。

【「勝利の女神:NIKKE」SP放送-夏イベント情報解禁】

(C)2022-2024 PROXIMA BETA PTE. LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)2022-2024 SHIFT UP CORP. ALL RIGHTS RESERVED.