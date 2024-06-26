BS日テレ、2024年7月期アニメ編成ラインラップ発表！「多数欠」「女神のカフェテラス」2期ほか
BS日テレにて放送される2024年7月期のアニメラインアップが発表された。
BS日テレでは、22時30分以降のアニメゾーンを「アニメにむちゅ〜」と銘打ち新作や話題作などバラエティ豊かなアニメ作品や実写作品を放送する。
今回2024年7月期は 15タイトルの新作アニメ をラインナップ！ アニメファン必見の注目作品が目白押しだ！
【新作作品一覧】
毎週月曜22:30「夜桜さんちの大作戦」※4月期から継続
毎週月曜24:00「神之塔 -Tower of God- 王子の帰還」
毎週月曜24:30「SHY」
毎週火曜23:30「VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた」
毎週火曜24:00「杖と剣のウィストリア」
毎週水曜24:00「多数欠」
毎週水曜24:30「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」
毎週木曜25:00「恋は双子で割り切れない」
毎週金曜22:30「女神のカフェテラス」
毎週土曜22:30「モブから始まる探索英雄譚」
毎週土曜23:30「カードファイト!! ヴァンガード Divinez Season2」
毎週土曜24:00「ザ・ファブル」※4月期から継続
毎週土曜24:30「ばいばい、アース」
毎週日曜23:30「しかのこのこのここしたんたん」
以下、放送日程は番組HPをご確認ください
「『ポンコツクエスト〜魔王と派遣の魔物たち〜』 シーズン８」※4月期から継続
©Tower of God 2 Animation Partners
©実樹ぶきみ（秋田書店）／SHY製作委員会
© 七斗七・塩かずのこ／KADOKAWA／「ぶいでん」製作委員会
©大森藤ノ・青井 聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員
©宮川大河／COMICSMART INC.／多数欠製作委員会
©Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners
©2023 郄村資本/KADOKAWA/ふたきれ製作委員会
©瀬尾公治・講談社／「女神のカフェテラス」製作委員会・MBS
©海翔・ホビージャパン／モブから始まる製作委員会
©VANGUARD Divinez Character Design ©2021-2024 CLAMP・ST
©冲方丁・KADOKAWA／WOWOW，ソニー・ピクチャーズ，クランチロール
©おしおしお・講談社／日野南高校シカ部
©権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS
©︎南勝久・講談社／アニメ「ザ・ファブル」製作委員会
©PQC
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