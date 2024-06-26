¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡¢ÂçÄÍ²È¶ñ»ö¶ÈÉô¤¬»êÊ¡¤ÎÌ²¤ê¤ò³ð¤¨¤ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖREGALIA¡×¤«¤é¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥°¥é¥ó¥ì¥¬¥ê¥¢¡×¤òÀè¹ÔÈÎÇä
¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥ ÂçÄÍ²È¶ñ»ö¶ÈÉô¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÄÍ²È¶ñ¡Ë¤Ï¡¢100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÍýÁÛ¤ÎÌ²¤ê¤òÄÉµá¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¹âµé¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥¥ó¥°¥¹¥À¥¦¥ó¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖREGALIA¡Ê¥ì¥¬¥ê¥¢¡Ë¡×¤«¤é¡¢ºÇ¹âÊö¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥°¥é¥ó¥ì¥¬¥ê¥¢¡×¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢IDC OTSUKA ÍÌÀ¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡¦¿·½É¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡¦ÂçºåÆî¹Á¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡¦¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¥®¥ã¥é¥ê¡¼¶äºÂ¤Î4Å¹ÊÞ¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¿çÌ²¤Î½ÅÍ×À¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢ÂçÄÍ²È¶ñ¤Ç¤Ï¡¢²÷Ì²¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ù¥Ã¥É¤ä¿²¶ñ¤òÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤È¶¦¤ËÇÝ¤ï¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢Ì²¤ê¤Î¥×¥í¡Ö¥¹¥ê¡¼¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤¬¾¦ÉÊÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÍýÁÛ¤Î¿çÌ²´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¥¥ó¥°¥¹¥À¥¦¥ó¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ö¥ì¥¬¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢ÁÇºà¡¢ÆâÉô¹½Â¤¡¢³°´Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢ÂÑµ×À¤Ê¤É¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÂ¿½Å¹½Â¤¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤È½ÀÆð¤ÊÃÆÎÏÀ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¤³¤È¡£
º£²ó¡¢¸·Áª¤·¤¿Å·Á³ÁÇºà¤È¿·¹âµ¡Ç½ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿ºÇ¹âÊö¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥°¥é¥ó¥ì¥¬¥ê¥¢¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
É½ÌÌÁØ¤Ë¤Ï¡¢´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¥¢¥ë¥Ñ¥«¤ä¥¸¥ç¥Þ¥¦¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Å·Á³ÁÇºà¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢µÛ¼¾È¯»¶À¤ä²¹ÅÙÄ´Àá¡¢ÃÆÎÏÀ¡¢ÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¡Ö¥°¥é¥ó¥ì¥¬¥ê¥¢¡×¤Î»ÅÍÍ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÆâÉô¤ÏÇ®¤¬¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¤¹øÉô¤Ë²¹ÅÙÄ´Àáµ¡Ç½¤ËÍ¥¤ì¤¿¹âµ¡Ç½ÁÇºà¡Ö¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥·¡¼¥È¡×¤òÂÓ¾õ¤Ë¿·¤¿¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¹â²¹Â¿¼¾¤Êµ¤¸õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÄÌµ¤À¤äÄ´¼¾À¤ËÍ¥¤ì¤¿¹âµ¡Ç½ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º²÷Å¬¤Ê¿çÌ²´Ä¶¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¡Ö»êÊ¡¤ÎÌ²¤ê¡×¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¡¢¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¡¢¾åÉÊ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼´¶°î¤ì¤ë³°´Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÍÀ¸¤Î»þ´Ö¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿çÌ²¡£ìÔ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿ºÇ¹âÊö¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥°¥é¥ó¥ì¥¬¥ê¥¢¡×¤ò¤¼¤Ò¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥°¥é¥ó¥ì¥¬¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢É½ÌÌÁØ¤Ë¥¢¥ë¥Ñ¥«70¡ó¡¢¥¸¥ç¥Þ¥¦¡¼¥ë20¡ó¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë10¡ó¤Îº®ÌÓ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£´¨ÃÈº¹¤Î·ã¤·¤¤ÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤¹¥é¥¯¥À¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ñ¥«¤Ï¡¢´õ¾¯À¤¬¹â¤¯¡¢ÌÓ¤Î°ìËÜ°ìËÜ¤¬¥¹¥È¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¹½Â¤¤ò»ý¤ÄÂ¿¹¦¼Á¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤È¤Æ¤â·Ú¤¯¡¢¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬³«ÊÄ¤·Í¾Ê¬¤ÊÇ®¤òÈ¯»¶¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¹½Â¤¤ò»ý¤ÄÂ¿¹¦¼Á¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤È¤Æ¤â·Ú¤¯¡¢¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬³«ÊÄ¤·Í¾Ê¬¤ÊÇ®¤òÈ¯»¶¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝ²¹À¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢²¹ÅÙÄ´Àáµ¡Ç½¤äµÛ¼¾À¡¢Êü¼¾À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ç¥Þ¥¦¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É»º¤Î¹âÉÊ¼Á¥¦¡¼¥ë¤ò¶Ê¤²¤Æ°µÃå²Ã⼯¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½ÅÎÌ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë50¡ó¤«¤µÁý¤·¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÃÆ⼒À¤ÈÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅ·Á³ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿çÌ²Ãæ¤Ë¼¼²¹¤äÂÎ²¹¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¿²¾²Æâ¤ò²÷Å¬¤ËÆ³¤¯¡£
²¹ÅÙÄ´Àá¤ËºÇÅ¬¤ÊÁÇºà¤È¤·¤Æ¡¢ÀºÌ©µ¡³£¤ÎÊüÇ®ÁÇºà¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥·¡¼¥È¡×¤ò¡¢Ç®¤¬¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¤¹øÉô¤ËÂÓ¾õ¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¡£Ç®¤òÁÇÁá¤¯µÛ¼ý¤·¡¢¹ÈÏ°Ï¤ËÊüÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Þ¥Ã¥ÈÆâ¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¤òÍÞÀ©¡¢¿çÌ²Ãæ¤ÎÂÎ²¹¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¹â²¹Â¿¼¾¤Êµ¤¸õ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÂ¿ÁØ¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º²÷Å¬¤Ê¿çÌ²´Ä¶¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¡Ö¥°¥é¥ó¥ì¥¬¥ê¥¢¡×¤Î»ÅÍÍ¤Ç¤¢¤ëºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿4¼ïÎà¤Î°Û¤Ê¤ë¥³¥¤¥ë¤È¡¢½ÏÎý¤Î¿¦¿Íµ»¤Ë¤è¤ëÅÁÅý¤Î¥Ï¥ó¥É¥¿¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ§½±¤·¤¿¡£Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ë¾å¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ë¿·ÁÇºà¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»êÊ¡¤ÎÌ²¤ê¡×¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Ü¥È¥à¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂÎ°µÊ¬»¶À¤äÂÑµ×À¡¢ÄÌµ¤À¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¿çÌ²´Ä¶¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥°¥é¥ó¥ì¥¬¥ê¥¢¡×
¡¡¥ï¥¤¥É¥À¥Ö¥ë¥í¥ó¥°¡ÊW1530¡ßD2030¡ßH410Ð¡Ë¡§288Ëü±ß
¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥í¥ó¥°¡ÊW1700¡ßD2030¡ßH410Ð¡Ë¡§328Ëü±ß
¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥¥ó¥°¡ÊW1930¡ßD2030¡ßH410Ð¡Ë348Ëü±ß
¢¨¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¡¢¥À¥Ö¥ë¤Ï¼õÃíÀ¸»ºÉÊ¤È¤Ê¤ë¡Ê198Ëü±ß¡Á¡Ë
¥Ü¥È¥à¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥°¥é¥ó¥ì¥¬¥ê¥¢¡×
¡¡¥ï¥¤¥É¥À¥Ö¥ë¥í¥ó¥°¡ÊW1530¡ßD2030¡ßH230Ð¡Ë38Ëü8000±ß
¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥í¥ó¥°¡ÊW1700¡ßD2030¡ßH230Ð¡Ë44Ëü8000±ß
¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥¥ó¥°¡ÊW1930¡ßD2030¡ßH230Ð¡Ë¡§49Ëü8000±ß
¢¨¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¡¢¥À¥Ö¥ë¤Ï¼õÃíÀ¸»ºÉÊ¤È¤Ê¤ë¡Ê31Ëü8000±ß¡Á¡Ë
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
ÂçÄÍ²È¶ñ¡áhttps://www.idc-otsuka.jp