花王のヘアケアブランド『メリット』から、『すみっコぐらし』のスペシャルデザインボトルが、2024年6月29日より数量限定で発売! また、豪華景品が当たるキャンペーンや、「小杉湯原宿」とのコラボも実施される。さっそく詳細をチェックしよう!『すみっコぐらし』は、優しい色遣いで描かれたゆる可愛いキャラクターと、可愛いだけじゃないちょっぴりネガティブでシュールな設定で、子どものみならず大人たちをも魅了している人気キャラクター。2012年に「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生し、2022年に10周年を迎えた。

そんな『すみっコぐらし』と『メリット』のコラボレーションは、今年で4回目となる人気の企画。今年は「夏遊び」をテーマにした描き起こしデザインで、ボトルには、可愛らしいすみっコたちとメリットボトルなどが描かれている。スペシャルデザインボトルのラインナップは、「メリット シャンプー&コンディショナー ポンプペア」「メリット リンスのいらないシャンプー ポンプ+つめかえ」「メリット 泡で出てくるシャンプーキッズ ポンプ+つめかえ」「メリット 泡で出てくるシャンプーキッズ からまりやすい髪用 ポンプ+つめかえ」の4種。数量限定のため、商品は無くなり次第販売終了となるので、ご注意を!また、昨年大好評だったXプレゼントキャンペーンを、今年はさらにパワーアップして実施! 各週に投稿される3週連続のプレゼントキャンペーンで、1週目は「うちわセット」を抽選で100名に、2週目は「キーホルダーセット」を抽選で50名に、3週目は「おうち銭湯セット」を抽選で50名にプレゼント。こちらは、6月26日から開始となるので要チェックだ。さらに、今年5月13日にグランドオープンしたばかりの東急プラザ原宿「ハラカド」内の「小杉湯原宿」では、今回のコラボ商品が展示されるとともに、オリジナルステッカーなどのプレゼントも用意されている。夏の時期にぴったりのスペシャルデザインボトル、そして素敵なキャンペーンやイベントを、どうぞお見逃しなく♪(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.