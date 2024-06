「ポケットモンスター」シリーズの企画・開発を手掛ける株式会社ゲームフリークと、『ジャンプチ ヒーローズ』を開発したワンダープラネット株式会社がスマートフォン向けカジュアル海洋冒険譚RPG『パンドランド』を共同開発し、リリースした。

『パンドランド』公式PV | カジュアル海洋冒険譚RPG

探検隊の隊長となって伝説のお宝を探し! 海洋冒険譚RPG『パンドランド』

『パンドランド』は、未開の地が広がる世界「パンドランド」を舞台にしたカジュアル海洋冒険譚RPG。プレイヤーは探検隊の隊長として伝説のお宝を探すため、広大な世界へと冒険の旅に出る。

ゲームには400種以上の仲間・お宝が登場する。集めた仲間・お宝を飾ってチームを編成すると、それがそのまま冒険のチームとなる。

見つけたお宝の情報は、友だちとシェアすることが可能。世界をワイワイ冒険することができるという。

報酬がもらえるキャンペーン実施中

同作のリリースを記念して、現在2つのキャンペーンが開催されている。「友だち招待キャンペーン」では、身近な友だちを誘って豪華報酬を獲得することが可能。また、公式SNSをフォローすることによって豪華報酬と最新情報が手に入るキャンペーンも実施されている。

