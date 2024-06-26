ËâºÀÅÍ¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¥Ö¥¢¥«¡¼¥ª¤È·ã¥¢¥Ä2S¡ª¡Ö¤¢¤Î»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¶¦±é¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µK¡½1À¤³¦²¦¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËâºÀÅÍ¡Ê45¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¸µK¡½1MAX²¦¼Ô¤Î¥Ö¥¢¥«¡¼¥ª¡¦¥Ð¥ó¥Á¥ã¥á¡¼¥¯¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¥¿¥¤¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ËâºÀÅÍ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Ö¥¢¥«¡¼¥ª¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Ö¥¢¥«¡¼¥ª¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âº£Ç¯1·î¤Ë¸µK¡¼1¡¦3³¬µé²¦¼Ô¤ÎÉðÂº¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ONE¥Õ¥é¥¤µé¥à¥¨¥¿¥¤²¦¼Ô¤Î¥í¥Ã¥¿¥ó¡¦¥¸¥Ã¥È¥à¥¢¥ó¥Î¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤â´Þ¤á¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÇ®¤¤¡×¡Ö¿·µì¤Î¶¯¹ë¥¿¥¤Áª¼ê¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Í¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¶¦±é¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¤ä¤Ê¡×¡Ö¤¢¤Î»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥¢¥«¡¼¥ª¤Ï7·î7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖK-1¡¡WORLD¡¡MAX¡¡2024¡¡¡½70ÔÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ÇÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£