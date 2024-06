RIIZE、アメリカの人気ラジオ番組に出演！ロサンゼルス公演でのファンの反応に言及（動画あり）

RIIZEがアメリカの人気ラジオ番組に登場し、話題を集めた。彼らは今月23日(現地時間)、アメリカのラジオ局「102.7 KIIS FM」で放送された「iHeart KPOP with JoJo」に出演し、DJのジョジョ・ライト(JoJo Wright)の進行のもと、初のファンコンサートツアー「RIIZING DAY」と1stミニアルバム「RIIZING」に関する様々な話を交わした。

RIIZEとジョジョ・ライトは4月に撮影され、「102.7 KIIS FM」のYouTubeチャンネルを通じて公開されたビデオインタビューで縁を結んだ。その後、RIIZEが5月に開催したファンコンサートツアーのロサンゼルス公演にジョジョ・ライトを招待し、今回のラジオ番組に出演することになった。ジョジョ・ライトは、RIIZEのロサンゼルス公演について「昨夜は驚きの経験をした。多くの観客が皆さん(RIIZE)に熱狂し、客席からその姿を見ているだけで印象深かった。何よりも、ステージを楽しむRIIZEも良かったが、ファンが持っていたプラカードも記憶に残っている」と感想を語った。これに対し、RIIZEは「ファンの皆さんが、僕たちの想像以上に熱心に反応してくださって不思議だった。韓国語がわからないファンの方々も、一緒に歌ってくださって感謝している」と語り、ジョジョ・ライトは「多くの人々が、RIIZEの曲を一緒に歌うために韓国語を勉強していることを知った」と感嘆の声をあげた。また、同日にアメリカの大衆文化メディア「Variety」のYouTubeチャンネルでも「Most Likely To with RIIZE」のコンテンツが公開された。それぞれ提示されたキーワードに適しているメンバーを選び、自由に日常トークを繰り広げるなど、RIIZEは音楽とステージの他にも様々な方法で世界中のファンとの接点を作っている。1stミニアルバム「RIIZING」で2作連続“ミリオンセラー”を達成し、タイトル曲「Boom Boom Bass」でiTunesトップアルバムチャートで全世界10地域1位を含む、韓国国内外のアルバム及び音楽配信チャート上位を獲得したことに続き、彼らは韓国で昨日(25日)放送されたSBS M、SBS FiL「THE SHOW」で1位のトロフィーを手にした。