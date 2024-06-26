[6.26 J1第20節](豊田ス)

※19:00開始

主審:池内明彦

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 1 ランゲラック

DF 3 ハ・チャンレ

DF 5 吉田温紀

DF 20 三國ケネディエブス

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 17 倍井謙

MF 27 中山克広

MF 34 内田宅哉

FW 11 山岸祐也

FW 18 永井謙佑

控え

GK 16 武田洋平

DF 2 野上結貴

MF 8 椎橋慧也

MF 25 久保藤次郎

FW 9 酒井宣福

FW 10 パトリック

FW 28 榊原杏太

監督

長谷川健太

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 20 佐藤瑶大

DF 66 大畑歩夢

MF 3 伊藤敦樹

MF 13 渡邊凌磨

MF 25 安居海渡

FW 9 ブライアン・リンセン

FW 17 オラ・ソルバッケン

FW 47 武田英寿

控え

GK 16 牲川歩見

DF 23 井上黎生人

MF 6 岩尾憲

MF 14 関根貴大

MF 27 エカニット・パンヤ

FW 12 チアゴ・サンタナ

FW 38 前田直輝

監督

ペア・マティアス・ヘグモ