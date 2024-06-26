名古屋vs浦和 スタメン発表
[6.26 J1第20節](豊田ス)
※19:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 3 ハ・チャンレ
DF 5 吉田温紀
DF 20 三國ケネディエブス
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 17 倍井謙
MF 27 中山克広
MF 34 内田宅哉
FW 11 山岸祐也
FW 18 永井謙佑
控え
GK 16 武田洋平
DF 2 野上結貴
MF 8 椎橋慧也
MF 25 久保藤次郎
FW 9 酒井宣福
FW 10 パトリック
FW 28 榊原杏太
監督
長谷川健太
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 20 佐藤瑶大
DF 66 大畑歩夢
MF 3 伊藤敦樹
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
FW 9 ブライアン・リンセン
FW 17 オラ・ソルバッケン
FW 47 武田英寿
控え
GK 16 牲川歩見
DF 23 井上黎生人
MF 6 岩尾憲
MF 14 関根貴大
MF 27 エカニット・パンヤ
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 38 前田直輝
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
※19:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 3 ハ・チャンレ
DF 5 吉田温紀
DF 20 三國ケネディエブス
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 17 倍井謙
MF 27 中山克広
MF 34 内田宅哉
FW 11 山岸祐也
FW 18 永井謙佑
控え
GK 16 武田洋平
DF 2 野上結貴
MF 8 椎橋慧也
MF 25 久保藤次郎
FW 9 酒井宣福
FW 28 榊原杏太
監督
長谷川健太
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 20 佐藤瑶大
DF 66 大畑歩夢
MF 3 伊藤敦樹
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
FW 9 ブライアン・リンセン
FW 17 オラ・ソルバッケン
FW 47 武田英寿
控え
GK 16 牲川歩見
DF 23 井上黎生人
MF 6 岩尾憲
MF 14 関根貴大
MF 27 エカニット・パンヤ
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 38 前田直輝
監督
ペア・マティアス・ヘグモ