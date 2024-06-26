[6.26 J1第20節](ベススタ)

※19:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 5 宮大樹

DF 33 ドウグラス・グローリ

DF 37 田代雅也

MF 6 前寛之

MF 8 紺野和也

MF 16 小田逸稀

MF 18 岩崎悠人

MF 27 佐藤凌我

MF 88 松岡大起

FW 9 シャハブ・ザヘディ

控え

GK 41 坂田大樹

DF 4 井上聖也

DF 19 亀川諒史

MF 7 金森健志

MF 25 北島祐二

MF 30 重見柾斗

FW 17 ウェリントン

監督

長谷部茂利

[横浜F・マリノス]

先発

GK 1 ポープ・ウィリアム

DF 5 エドゥアルド

DF 15 上島拓巳

DF 16 加藤蓮

DF 38 村上悠緋

MF 14 植中朝日

MF 28 山根陸

MF 29 ナム・テヒ

FW 7 エウベル

FW 10 アンデルソン・ロペス

FW 17 井上健太

控え

GK 31 白坂楓馬

DF 39 渡邊泰基

MF 8 喜田拓也

MF 20 天野純

FW 11 ヤン・マテウス

FW 23 宮市亮

FW 37 塩貝健人

監督

ハリー・キューウェル