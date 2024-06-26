福岡vs横浜FM スタメン発表
[6.26 J1第20節](ベススタ)
※19:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 宮大樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 16 小田逸稀
MF 18 岩崎悠人
MF 27 佐藤凌我
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 41 坂田大樹
DF 4 井上聖也
DF 19 亀川諒史
MF 7 金森健志
MF 25 北島祐二
MF 30 重見柾斗
FW 17 ウェリントン
監督
長谷部茂利
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 5 エドゥアルド
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 38 村上悠緋
MF 14 植中朝日
MF 28 山根陸
MF 29 ナム・テヒ
FW 7 エウベル
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 17 井上健太
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 39 渡邊泰基
MF 8 喜田拓也
MF 20 天野純
FW 11 ヤン・マテウス
FW 23 宮市亮
FW 37 塩貝健人
監督
ハリー・キューウェル
※19:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 宮大樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 16 小田逸稀
MF 18 岩崎悠人
MF 27 佐藤凌我
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 41 坂田大樹
DF 4 井上聖也
DF 19 亀川諒史
MF 7 金森健志
MF 25 北島祐二
FW 17 ウェリントン
監督
長谷部茂利
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 5 エドゥアルド
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 38 村上悠緋
MF 14 植中朝日
MF 28 山根陸
MF 29 ナム・テヒ
FW 7 エウベル
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 17 井上健太
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 39 渡邊泰基
MF 8 喜田拓也
MF 20 天野純
FW 11 ヤン・マテウス
FW 23 宮市亮
FW 37 塩貝健人
監督
ハリー・キューウェル