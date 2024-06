講談師の四代目玉田玉秀斎(47)が26日、大阪市内でジャズとのコラボステージ「JAZZ講談」(8月7日、大阪・ブリーゼプラザ小ホール)の取材会を行った。

2014年から同ホールでスタートした話題の公演。玉秀斎は「リズムに乗りながら噺ができる。講談と音楽って相性がめちゃめちゃいいんですよ」と力説。「ジャズも講談も“難しい”っていうイメージがあるかもしれないけれど、お互いの弱点を補いながら、確実に新しい感覚のステージになっています」と胸を張った。

当日は名曲「Fly Me To The Moon」「Full House」など、名曲が生まれた瞬間や逸話を講談で語り、その都度ジャズ演奏が流れる、というスタイル。台本は玉秀斎が作成、演奏メンバーとはビデオ会議はするが、リハーサルは「当日の本番直前のみ」という緊張感で「その場で生まれる雰囲気がジャズらしいし、私の講談らしい。予定調和じゃないところがいいんですよ」と力を込めた。

息の長いコラボステージになることを願い「歌舞伎界でいうスーパー歌舞伎のように、音楽講談を玉田家代々のお家芸にしていきたい」と話した。