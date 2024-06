元フィギュアスケート選手の安藤美姫(36)が25日に自身のX(旧ツイッター)を更新。“意味深”な投稿にネット上では心配の声が相次いでいる。

安藤は英文で心境を吐露。「There is no one can trust How they feel when they have possibilities to destroy someone’s life…heart…Especially if this person have there own family…Why you could smile and feel fine to make hurts.You guys not know the truth…Why you all believe what you dont know about…」とつづった。

和訳すると「誰も信用できない 誰かの人生…心…を破壊する可能性があるとき、彼らはどう感じるか…特にその人に家族がいる場合は…なぜ、傷つくのに笑顔でいられるのか。あなたたちは真実を知らない…なぜ、みんなは自分の知らないことを信じるのか…」となる。

ユーザーからは「大丈夫ですか?」「安藤さん、冷静になって」「少し芸能人を休んでもいいかもと思いますよ」「昔からずっと好きだよ。頑張って、大切なものを守って」「たまにはリラックスしてください。応援してます」といったコメントが寄せられていた。