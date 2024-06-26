¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¤¬ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡¡Î¥Ã¦Áê¼¡¤°¡Ö£¸£¸À¤Âå¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤â
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£²£¶Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£Æó·³¹ß³Ê¤Ïº£µ¨½é¤Ç¡¢¸Î¾ã°Ê³°¤Ç¤ÎËõ¾Ã¤Ï¹âÂ´£±Ç¯ÌÜ¤Î£²£°£°£·Ç¯°ÊÍè£±£·Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡º£µ¨¤ÎºäËÜ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£¶£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£´ÎÒ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£¸ÂÇÅÀ¤ÈÄã¶õÈô¹Ô¡£Ä¾¶á¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤â³°¤ì¡¢£²£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¿·³ã¡Ë¤Ç¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë½Ð¾ì¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏºäËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£±²ó¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë¤ó¤Ç¡¢¿È¤â¿´¤â¡£ËÜÅö¤ÏºÇÃ»£±£°Æü¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤¦£±²ó¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¡×¤È¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÄ´À°¤Î¤¿¤á¤ÎÍ±Í½¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤³¤ì¤¬£¹·î¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦½ª¤ï¤ë¤«¤é¤Í¡£¤â¤¦£±²ó¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤À¤Ã¤¿¤ê¿´¤ò¸«Ä¾¤¹¡£µ»½Ñ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤È¤Ï»î¹çÁ°¤â¤µ¤Ã¤¡Ê»î¹ç¸å¡Ë¤âÏÃ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤¢¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÅö¤ÎºäËÜËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤Í¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¡¢Áá´üÉü³è¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖºäËÜ¤â¥Þ¡¼·¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¡¢ºäËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸Î¾ã¤äºÆÄ´À°¤Ê¤É¤Î¤¿¤á°ì·³¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö£¸£¸À¤Âå¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤â¡Ä¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢µð¿Í¤Ç¤ÏºäËÜ°Ê³°¤Ë¤â³áÃ«¡¢³ÚÅ·¡¦ÅÄÃæ¾¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÅÄ¤é£¸£¸Ç¯À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¬Æó·³Ä´À°Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÂ¿¤¯ÍÊ¤¹¤ë²«¶âÀ¤Âå¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¿´ÇÛ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£