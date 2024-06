【ストリートファイター6 ファイティングコマンダー OCTA for Windows PC キャミィ / ジュリ】7月25日 発売予定価格:各6,980円

ホリは、PC用コントローラー「ストリートファイター6 ファイティングコマンダー OCTA for Windows PC キャミィ / ジュリ」を7月25日に発売する。価格は各6,980円。

本製品は、同社のコマンド入力に特化した機能を多数搭載する“格闘ゲーム向け”パッド型コントローラー「ファイティングコマンダー OCTA」より、カプコンの格闘ゲーム「ストリートファイター6」に登場するキャミィとジュリがデザインされたコントローラー。

格闘ゲームに最適なコマンド入力や同時押しがしやすい天面6ボタン配置となっており、耐久回数800万回の高耐久マイクロスイッチを搭載している。右スティックはスライドスティックを採用することで高さを抑え、メインボタンの入力時に干渉しない設計となっているほか、アナログスティックは8画ガイドを搭載することでより正確な入力が可能となっている。

また本製品は専用のアプリを用いることで、各種機能を自分好みに設定することができる。

「ストリートファイター6 ファイティングコマンダー OCTA for Windows PC キャミィ」

「ストリートファイター6 ファイティングコマンダー OCTA for Windows PC ジュリ」

(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

※写真およびイラストと本品は多少異なる場合があります。

※本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※記載されている機能以外は搭載しておりません。