【追加キャラクター「ベガ」】6月26日 配信

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘「ストリートファイター6」において、「『ストリートファイター6』ベガ アップデート配信開始トレーラー」を公開した。

本トレーラーは、本日6月26日のアップデートにより実装されたYear 2追加キャラクター第1弾「ベガ」を紹介するもの。3つのゲームモード「ワールドツアー」、「バトルハブ」、「ファイティンググラウンド」でのベガのプレイシーンが公開されている。

【『ストリートファイター6』ベガ アップデート配信開始トレーラー】

