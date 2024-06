韓国の5人組ボーイグループ・TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYU(ボムギュ)が、左足の甲を骨折していたことが26日、グローバルファンプラットフォームWeverseで公表された。BEOMGYU今月19日、足首の靭帯損傷で一部の活動を控えることが発表されていたが、きょう26日に所属事務所が詳細を公表。「BEOMGYUは先日、足首負傷によるリハビリ中に追加の精密検査を行いました。その結果、左足の甲の骨に微細な骨折が確認され、当分の間サポーターを着用し、回復するまで無理な動きを最小限に抑えなければいけないと診断されました」と報告した。

BEOMGYU自身はスケジュールにすべて参加するという意思が非常に強いと明かしたものの、所属事務所は「医療陣の所見とアーティストの快復を最優先に考慮し、今後の活動を流動的に運営する計画です」とした。これに伴い、29日に予定されている中国ファンサイン会は不参加。その後には、7月3日の日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」のリリースや、7月10日の東京ドームを皮切りに初のドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN』の日本活動を控えているが、「負傷箇所に無理のない範囲で日本アルバム活動および<ACT : PROMISE> IN JAPANを流動的にこなす予定です。この点につきましては、ファンの皆様に何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と理解を求めた。