◆読者が選ぶ「好きな結婚ソング」トップ10

【モデルプレス=2024/06/26】女性向けエンタメ&ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、「あなたが好きな結婚ソングは?」というテーマで読者アンケートを実施。読者が選ぶ“24年版結婚ソング”トップ10を発表する。【モデルプレス国民的推しランキング】1位:嵐「One Love」2位:木村カエラ「Butterfly」3位:Superfly「愛をこめて花束を」4位:WEST.「サムシング・ニュー」5位:超特急「Yell」6位:安室奈美恵さん「CAN YOU CELEBRATE?」7位:JO1「Gradation」8位:DISH//「ウェディングソング」9位:スキマスイッチ「Lovin’ Song」10位:Hey! Say! JUMP「DEAR MY LOVER」

◆1位:嵐「One love」

◆2位:木村カエラ「Butterfly」

◆3位:Superfly「愛をこめて花束を」

◆4位:WEST.「サムシング・ニュー」

◆5位:超特急「Yell」

◆6位:安室奈美恵さん「CAN YOU CELEBRATE?」

◆7位:JO1「Gradation」

◆8位:DISH//「ウェディングソング」

◆9位:スキマスイッチ「Lovin’ Song」

◆10位:Hey! Say! JUMP「DEAR MY LOVER」

◆モデルプレス国民的推しランキング

調査期間:2024年6月6日〜6月12日回答数:1,292件(女性96.1%、男性1.7%、回答なし2.2%)年代内訳:10代96.1%、20代25%、30代18.5%、40代17.3%、50代18.1%、60代以上2.7%1位に輝いたのは嵐が2008年にリリースした「One love」。男性目線で相手への思いを歌った同曲は、老若男女問わず愛されており、どの世代からも結婚ソングとして名前が挙がった。また井上真央が主演を務め、松本潤が出演した映画「花より男子ファイナル」(2008)の主題歌としても注目を集めたことから、牧野つくし(井上)と道明寺司(松本)の恋模様を思い出す声も寄せられた。<読者コメント>・「幅広い世代が知っている歌える王道ウエディングソングと言えばこれ」・「男性からの『100年先も愛を誓う』『愛してる』『君は僕の全て』とストレートに愛を誓う言葉たちが並ぶのと嵐の歌声がとてもいいです」・「結婚式で必ずと言っていいほど流れてる曲だから」・「歌詞が誓いの言葉っぽいし結婚式といったらどの世代からもこの曲が出ると思うから」・「披露宴の入場曲にさせてもらいました!幸せな未来が想像できるイントロが好きです!道明寺と牧野の幸せそうな顔が出てきます」2位に選ばれたのは2009年にリリースされた木村カエラの「Butterfly」。「ゼクシィ」のCMソングとしての印象が強い同曲は、木村が親友の結婚式のために書き下ろしたもの。親友を思って書いた真っすぐでピュアな歌詞が多くの人の心に響き、月日が経ってもなお結婚式の定番ソングであり続けている。<読者コメント>・「『ゼクシィ』のCMソングで流行って、友人の多くの式でかかっていたから」・「幸せの瞬間を歌詞と旋律が包み込んでくれるようです」・「曲調の明るさ、歌詞が結婚ソング感があります」・「最初に思いついた大好きな曲。いろいろなところで使われていてよく聴く曲だから」・「自分の結婚式で流してみたい曲」2008年にリリースされたSuperflyの代表曲「愛をこめて花束を」が3位にランクイン。ドラマ「エジソンの母」(TBS系/2008)の主題歌でもあり、花束を通して感謝を伝える歌詞が印象的。「理由なんて聞かないでよね」など普段近すぎるがゆえに、照れくさくなってしまうことが表現されており、共感のコメントが寄せられた。カバーする芸能人も多く、カラオケの定番曲としても名を連ねている。<読者コメント>・「結婚ソングとしてしっくりくるから」・「『理由なんて聞かないでよね』が照れ隠しに見えて、仲のいい関係性を表してるみたいで素敵」・「歌詞はもとより、曲もイントロからサビまで結婚式にぴったりだと思います」・「結婚としてだけでなく周囲への感謝を伝える曲でもあるから」・「共感できる等身大な歌詞がいい!」4位はあいみょんが「ウエディング」をテーマに書き下ろした、2021年リリースのWEST.「サムシング・ニュー」。「援護」「戦う」「敵」など、一見結婚とは縁がないような歌詞が並んでいるが、そこには2人並んで進んていくという熱い思いが込められている。また相手のことを“姫”と呼んでいるところも新鮮で、新しい結婚ソングを生み出した。<読者コメント>・「『幸せにして』でも『なろう』でもなく、一緒に戦いながら進んで行こうという応援歌でもある結婚ソング。『僕らは最強なんだぜ!』って歌詞がとても好き」・「『さあ進もうよ姫』という歌詞が、ただ守ってくれるとか、手を引いてくれるとかではなくて、歩幅を合わせて一緒に戦っていく2人の未来を感じさせてくれてとても素敵だと思う」・「あいみょんさんが作詞作曲ということもあり大好きなのですが、『愛してるよ』とか『好きだよ』というありきたりな言葉ではなく、『援護させて』『俺たち最強なんだ』と他のウエディングソングには無いような言葉で紡いでるとこが好きです。それを笑顔で『姫』と手を差し伸べて、慢心の笑みで歌ってくれるWESTꓸさん達もとても好きです」・「ロック調だけど優しくて温かい曲です。結婚式にぴったりだと思います!」・「歌詞に出てくる『姫』が、逞しくて自立していてかっこいい。現代に合う歌詞。いい意味でアイドルが歌うウエディングソングっぽくない」ドラマ「お義父さんと呼ばせて」(カンテレ・フジテレビ系/2016)の主題歌であり、2016年リリースの超特急初のウエディングソング「Yell」が5位に選ばれた。ミュージックビデオは娘が生まれてから父が亡くなるまでの親子2人の物語が描かれており、感動の声が殺到。また同曲は、シューヤ(志村秀哉)が同グループに加入する前に、タカシ(松尾太陽)の兄の結婚式で披露したこともあるなど、結婚ソングとしてだけでなくメンバーにとっても、ファンにとっても思い出の曲となっている。<読者コメント>・「歌詞とメロディが幸せいっぱいで結婚への憧れが強まります。親から見た子の結婚というテーマのMVもすごく感動的で自分も結婚したらこの曲を流したいなと思います」・「ウエディングソングとも聞こえるし、新しい選択をした人への応援ソングにも聞こえます!」・「ドラマの主題歌になっていたので、結婚式のイメージが強いです。それと、超特急になる前のシューヤくんとオリメンのタカシくんの縁をつないだ楽曲でもあるので」・「後に超特急のメンバーとなるシューヤくんがタカシくんのお兄さんの結婚式で偶然この曲を歌ってお祝いしたことがあるというすごい素敵な偶然エピソードも相まって結婚式にピッタリな曲です」・「この曲は新生活に人生で新たに扉を開ける人々へ向けての曲です。特に、ボーカルの2人の高音と低音がハモっているところが好きです。私はこの曲を聴いて、今日も頑張ろうという気持ちになるし、背中を押されて頑張ろうと思えるそんな曲です」<読者コメント>・「結婚式の定番ソングでこの曲が流れると必ず泣いてしまうほどいい曲です」・「『永遠ていう言葉なんて知らなかったよね』の歌詞のインパクトと全体的にオシャレで綺麗なメロディラインが印象的」・「友達の結婚式でも流れたから」<読者コメント>・「相手を大切に思う気持ちを朝焼けの空に例えた歌詞が素敵なのと、ラスサビの純喜(河野純喜)から豆ちゃん(豆原一成)へ続くところが本当に夜が明けたような爽快感があって大好き」・「メロディが美しく『描く未来』や『2人で歩んでいくいつまでも』などこれから結婚生活を始める2人にちょうどいい歌詞があるから」・「TikTokで、ブライダル系の会社がこの曲を使ったプロモーション動画を作っていたのが話題になっていたから」<読者コメント>・「新郎新婦へのメッセージやその周りの方たちへの優しいメッセージソングで涙してしまいます」・「歌詞も曲調も幸せな結婚式の光景が目に浮かぶし、本当の親友に向けて作られた楽曲だからです」・「結婚する友人に向けた愛溢れる歌詞とメロディで、心を込めた歌声もすごく素敵です。是非たくさんの方に聴いて欲しい曲です」<読者コメント>・「『おっさんずラブ-リターンズ-』の主題歌で、春田さん(田中圭)と牧くん(林遣都)の結婚のテーマソングだから」・「2人の幸せな過去、現在、未来を感じさせてくれるから」・「ドラマの書き下ろしで聴くたびに涙が溢れてくる壮大な曲だから」<読者コメント>・「可愛くて等身大な歌詞と、キラキラな音楽で結婚式に流したい曲No.1です!」・「王道なアイドル恋愛ソングという感じがしてとても好きです!!!『どんな手を使っても幸せにするから』なんて言われたい人生でした!!!」・「歌詞がThe結婚という感じがして大好きだから。また、薬指を意識した振り付けも可愛いから」SNSの総フォロワー数340万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「2024ヒット予測」や毎クール恒例「今期最もハマっているドラマTOP10」、「筋肉イケメンランキングTOP20」などがある。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】