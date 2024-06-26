故プリンスやデビッド・ベッカム、グリーン・デイらが、来年ハリウッドの殿堂入りを果たす。ハリウッド商工会議所が、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに星が刻まれる著名人リストを発表、２０１６年に５７歳の若さで他界したプリンスをはじめ、元サッカーイングランド代表のベッカム、パンクロックバンドのグリーン・デイほか、女優ジェーン・フォンダ、俳優アラン・カミングなどが選ばれている。



【写真】ヴィクトリア夫人と２ショットのデビッド・ベッカム

このほか、映画やテレビ界からは、ジョン・カーペンター、ジェシカ・チャステイン、ビル・デューク、ロバート・イングランド、エミリオ・エステベス、コリン・ファレル、ニア・ロング、フラン・ドレッシャー、ローレン・グレアム、ビル・ナイ、モリー・シャノン、シェリー・シェパード、コートニー・Ｂ・ヴァンス、クリス・ウォレス、そして『サウスパーク』のクリエイター、トレイ・パーカーとマット・ストーンらが選出された。



一方音楽界からはプリンスのほか、ファンテイジア、デペッシュ・モード、ロス・ブキス、Ｂ-５２ｓ、アイズレー・ブラザーズ、バスタ・ライムス、ジョージ・ストレイト、キース・アーバン、ウォーらが殿堂入りを果たす予定だ。



同商工会議所のピーター・ロス会長は「各受賞者は、それぞれの分野で卓越の本質を体現しています」と語っている。



受賞者は２年以内に授賞式を予約しなければ、選出が無効となる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）