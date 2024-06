知らない人のいない超有名立体パズル玩具「ルービックキューブ」から、これまでとまったく異なるコンセプトの新パズルが登場した。その名は、『ルービックブロックフィット』。2024年6月下旬発売予定で、価格は3740円(税込み)となっている。

ケースにきれいに収めていくブロックパズル!

『ルービックブロックフィット』は、形の異なる11個のブロックを、ケースにきれいに収めていくブロックパズルゲーム。11個のブロックは、ルービックキューブと同じ6色で彩られている。

【ブロックフィットの遊び方】(リリースより引用) ―仟螢ードは44枚。両面に全88種類の問題があります(難易度は4段階)。 ∩んだ出題カードに描かれている位置と同じ位置に、本体に3個の白いブロックを配置します。 パズルスタート!あらかじめ配置した3個の白いブロックの周りに、その他8個のブロックを隙間なくケースに収まるようにはめていきます。 ぅ屮蹈奪が入っていない場所や、本体からはみ出していると不正解です。 すべてのブロックがケース内にはまればパズルクリア! !

記されているようにこのパズルではすべてのブロックをケース内に収めることを目指していく。出題カードを選んだら、お題に従って3個の白いブロックを配置し、周辺に残り8個のブロックを隙間なくはめることができればクリアとなる。

(c) 2024. TM & (c) Spin Master Toys UK Limited. Used under license.

(c) 2024 Spin Master Inc. RUBIK’S TM Spin Master Toys UK Limited. Used under license.

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)