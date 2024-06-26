¤¢¤Î¡Ö¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¡×¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥Ñ¥º¥ë¡Ø¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ù¤¬ÅÐ¾ì
ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¤¤Ê¤¤Ä¶ÍÌ¾Î©ÂÎ¥Ñ¥º¥ë´á¶ñ¡Ö¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¡×¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¿·¥Ñ¥º¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¡Ø¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ù¡£2024Ç¯6·î²¼½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï3740±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±¡¼¥¹¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ñ¥º¥ë¡ª
¡Ø¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢·Á¤Î°Û¤Ê¤ë11¸Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¡¢¥±¡¼¥¹¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡£11¸Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¤ÈÆ±¤¸6¿§¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤ÎÍ·¤ÓÊý¡Û¡Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¡½ÐÂê¥«¡¼¥É¤Ï44Ëç¡£Î¾ÌÌ¤ËÁ´88¼ïÎà¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÆñ°×ÅÙ¤Ï4ÃÊ³¬¡Ë¡£
¢Áª¤ó¤À½ÐÂê¥«¡¼¥É¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÌÃÖ¤ÈÆ±¤¸°ÌÃÖ¤Ë¡¢ËÜÂÎ¤Ë3¸Ä¤ÎÇò¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÇÛÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
£¥Ñ¥º¥ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¤¢¤é¤«¤¸¤áÇÛÃÖ¤·¤¿3¸Ä¤ÎÇò¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¼þ¤ê¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾8¸Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·ä´Ö¤Ê¤¯¥±¡¼¥¹¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤ä¡¢ËÜÂÎ¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÔÀµ²ò¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¥±¡¼¥¹Æâ¤Ë¤Ï¤Þ¤ì¤Ð¥Ñ¥º¥ë¥¯¥ê¥¢¡ª ¡ª
µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥Ñ¥º¥ë¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¥±¡¼¥¹Æâ¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£½ÐÂê¥«¡¼¥É¤òÁª¤ó¤À¤é¡¢¤ªÂê¤Ë½¾¤Ã¤Æ3¸Ä¤ÎÇò¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¼þÊÕ¤Ë»Ä¤ê8¸Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·ä´Ö¤Ê¤¯¤Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥¯¥ê¥¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡Êc¡Ë 2024. TM ¡õ ¡Êc¡Ë Spin Master Toys UK Limited. Used under license.
¡Êc¡Ë 2024 Spin Master Inc. RUBIK¡ÇS TM Spin Master Toys UK Limited. Used under license.
(¼¹É®¼Ô: ¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®¥²¡¼¥àÈÉ)