【MAFEX SPIDER-MAN INTEGRATED SUIT】2025年4月発売予定価格:12,980円

メディコム・トイはフィギュア「MAFEX SPIDER-MAN INTEGRATED SUIT」を2025年4月発売する。価格は12,980円。

本商品のモチーフは映画「Spider-Man: No Way Home」のINTEGRATED SUITをまとったスパイダーマン。「MAFEX SPIDER-MAN INTEGRATED SUIT」は、「史上最強のアクションフィギュア」を目指し、最高のフォルムと抜群の可動領域を両立している。マスクを取った素顔パーツも含め頭部パーツ4種、劇中で印象的な「エンシェントアーティファクト」や各種ウェブパーツが付属。可動式フィギュアスタンドも同梱される。

(C) 2024 CTMG.

(C) 2024 MARVEL ALL RIGHTS RESERVED.