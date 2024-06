BAKEが運営する、バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」は、夏の新商品として「デセールシリーズ」の第3弾となる「デセール・バターサンド」を、7月1日より期間限定で販売する。バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」の「デセールシリーズ」は、“溶けない一粒のケーキ”をコンセプトに掲げた、日常の中で気軽に贅沢気分を味わえるデザートバターサンドだ。第3弾となる「デセール・バターサンド」は、3種のチーズや檸檬を使用し、上品な甘さと爽やかな酸味を効かせて、まるで本物のチーズタルトを食べているかのような味わいに仕上がっている。冷蔵庫で冷やして食べると、よりチーズタルトに近い食感や味わいを実感できる。

チーズタルトを再現したこだわりの味やケーキを連想させるパッケージは、日常の中のちょっとした特別感を演出してくれる。真夏の移動時にケーキの持ち運びが難しい時にもおすすめの商品だ。デセール・バターサンド5個入「デセール・バターサンド5個入」(1,620円)は、爽やかなチーズバタークリームと瀬戸内産レモン果汁入りの檸檬バターキャラメルを、全粒粉を入れたザクっと食感のクッキー生地で挟んだ商品。チーズバタークリームには、クリームチーズ、チェダーチーズ、カマンベールチーズといった3種のチーズを使用することで、味に深みを出している。販売場所は「PRESS BUTTER SAND」国内常設店舗、国内催事店舗及び公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」、Amazon、BAKE the ONLINE楽天市場店、LINEギフト、Paypayモール。販売期間は7月1日から9月30日まで。デセール・バターサンド2種セット 10個入「デセール・バターサンド2種セット 10個入」(3,510円)は、福岡県産あまおう苺を使用した苺バターキャラメルと、コクのあるなめらかなカスタードバタークリームを挟んだ「デセール・バターサンド」と、新商品「デセール・バターサンド」の2種を合わせたセットボックス。販売場所は「PRESS BUTTER SAND」国内常設店舗、国内催事店舗及び公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」で、販売期間は7月1日から8月31日まで。