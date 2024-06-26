¶¶²¼Å°»á¤¬Çú¾ÐÌäÂê¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç´íµ¡´ÉÍý¹Ö½¬¡¡ÂÀÅÄ¸÷¤ò¸«Ä¾¤¹¡Ö¸å¤í¤Ç¿²¤Æ¤ë¤«¤È¡Ä¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£²£¶Æü¤Ë£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥¿¥¤¥¿¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡Ö´íµ¡´ÉÍý¹Ö½¬²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎÎÑÍý¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¶²¼»á¤é£³¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢£Ó£Î£Ó¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤ò¹ÖµÁ¡£½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â»²²Ã¤·¡¢ÂÀÅÄ¸÷Âå¼ÒÄ¹¤«¤é¡ÖÆÃ¤ËÂÀÅÄ¡Ê¸÷¡Ë¤Ï»²²Ã¤·¤í¡×¤ÈÌ¿Îá¤µ¤ì¡¢ÂÀÅÄ¸÷¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£²£µÆü¿¼Ìë¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¤Ç¤âÇú¾ÐÌäÂê¤¬¤³¤Î¹Ö½¬²ñ¤Ë¿¨¤ì¡¢¸½¾õ¤Î·ÝÇ½³¦¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¹Ö½¬²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¸÷¤µ¤ó¤Ï¸å¤í¤Ç¿²¤Æ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´°àú¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢£±£°£°¡óÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃË½÷¤ÎÀ¹Ô°Ù¤Î¤È¤³¤í¤Ë¿©¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡£ºÇ¶á¡¢·ÝÇ½¿Í¤ËÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö·à¾ì¤Î»Å»ö¤Ê¤é¥³¥ó¥×¥é¡¦ÎÑÍý¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·à¾ì¤Î»Å»ö¤À¤±¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¾ì¹ç¡×¤È»ØÅ¦¡£¹Ö½¬²ñ¤Ç¡Ö·à¾ì¤Ç»Å»ö¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢º£Æü¤ÎÏÃ¤ÏÉÔÍ×¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤òÉÕµ¤·¡Ö£Ô£Ö¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é·à¾ì¤âÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£