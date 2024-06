7月28日開催の『Yogibo presents 超 RIZIN .3』(さいたまスーパーアリーナ)に関する緊急記者会見が、28日午後5時より開催することが決定した。 RIZIN 公式YouTubeでライブ配信される。 RIZIN 公式サイトで会見情報が掲載されたが、内容については一切明かされていない。大会までちょうど1ヶ月前となるタイミングでの緊急記者会見で、一体なにが発表されるのか。 RIZIN にとって過去最大規模のイベントとなる『超 RIZIN .3』では、メインで対戦する 朝倉未来 平本蓮 のそれぞれの「応援シート」が発売されたが、ファンクラブ先着先行で「 朝倉未来 応援シート」は4000枚が一瞬で完売。一般販売がスタートすると「 平本蓮 応援シート」のほか、110万円の「VVIP 1列目席」をはじめ各席種のチケットも次々と完売した。

現在は増席されたチケットが発売されているが、完売は間近となっている。●『Yogibo presents 超 RIZIN .3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級 朝倉未来 vs. 平本蓮 RIZIN スタンディングバウト 68キロ マニー・パッキャオ vs. 鈴木千裕・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整