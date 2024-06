グラニフ×「ストレンジャー・シングス 未知の世界」デモゴルゴン開襟シャツやダスティンのキャップほか

グラニフ(graniph)から、ドラマシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とのコラボレーションアイテムが登場。2024年7月9日(火)に発売される。

グラニフ×「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のコラボアイテム

2016年にNetflix(ネットフリックス)で配信されて以来、80年代カルチャーの魅力を現代的に再構築した、唯一無二の世界観で世界的な人気を博しているSFミステリーアドベンチャー「ストレンジャー・シングス 未知の世界」。今回は作中に登場する主要キャラクターたちを中心に、その魅力的な世界観を落とし込んだ多数のアイテムが展開される。

“表と裏の世界”を表現したカットソー

たとえば、フレアシルエットが特徴的な5分袖のカットソーは、作品の舞台となるホーキンスをモチーフにした一着。自転車に乗った主役の子どもたちのシルエットと、その下に潜むデモゴルゴンで“表と裏の世界”を表現している。

デモゴルゴンのオープンカラーシャツ

シリーズを通して主人公たちが対峙するデモゴルゴンを大胆にデザインしたオープンカラーシャツも要注目のアイテム。フロントには逆さまになったポケットから顔を出すデモゴルゴンの刺繍、バックにはゲートから出ようとしているデモゴルゴンとタイトルロゴをプリントした、存在感ある一着となっている。

S2のポスタービジュアルを再構成したTシャツワンピース

Tシャツをベースにしたドロップショルダーのワンピースには、シーズン2のポスターを再構成したビジュアルをデザイン。サイドポケットに裏側の世界から出てこようとするデモゴルゴンの刺繍を施した、グラニフらしいこだわりのディテールに注目だ。

様々なシーンの総柄シャツ、ダスティンのキャップも

このほか、画家・ヒグチユウコとイラストレーター・中村佑介が「ストレンジャー・シングス 未知の世界」の世界を描いた特別なデザインのTシャツ、シーズン1〜4までの様々なシーンを組み合わせた半袖シャツ、ダスティンが劇中に被っているキャップをイメージしたキャップなど、様々なアイテムがラインナップする。

商品情報

グラニフ×「ストレンジャー・シングス 未知の世界」

発売日:2024年7月9日(火)

販売店舗:グラニフ国内店舗、グラニフ公式オンラインストア

※一部、店舗により入荷日が異なる商品あり。



STRANGER THINGS ™/© Netflix. Used with permission.

・中村佑介 コラボレーション

STRANGER THINGS ™/© Netflix. Used with permission. ©Yusuke Nakamura

・ヒグチユウコ コラボレーション

STRANGER THINGS ™/© Netflix. Used with permission. ©yuko higuchi

