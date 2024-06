TWSの全員ハイタッチ会に招待！LINE MUSICにて本日より再生キャンペーンがスタート

音楽ストリーミングサービス「LINE MUSIC」にて、TWSの「全員ハイタッチ会」に招待する“プレミアムプランユーザー限定(無料体験を含む)キャンペーン”が、本日(26日)よりスタートした。キャンペーンでは、TWSの新曲「If I'm S, Can You Be My N?」をたくさん再生した方の中から抽選で10名様を「全員ハイタッチ会」に招待。さらに、本キャンペーン参加者全員にLINE MUSIC限定LINEトーク背景画像をプレゼントする。

■キャンペーン概要

「TWS『全員ハイタッチ会』にご招待」

開催日:2024年8月10日(土)午後

開催場所:都内某所



応募期間:6月26日(水)〜7月2日(火)23時59分

当選人数:10名様



※「全員ハイタッチ会」は、TWS 2ndミニアルバム「SUMMER BEAT!」発売記念イベントの発売記念イベント2[A賞]:「オフラインイベント」のコースの3.メンバー全員ハイタッチ会と同じイベントです

※特典詳細はユニバーサルミュージックより当選された方にのみご連絡いたします

※会場は当選者のみにお伝えいたします

※開催日程や時間は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください



【応募方法】

1.特設ページへアクセスもしくは、LINE MUSICアプリ内トップページ(Todayタブ)からバナーをクリックし、キャンペーンに参加するボタンをクリック。



2.「LINE MUSIC」LINE公式アカウントと友だちになっていない方は、下記の「友だち追加」ボタンを押して「LINE MUSIC」LINE公式アカウントを友だち追加する。



※当選の連絡やLINE MUSIC限定LINEトーク背景画像は、LINE公式アカウントよりご連絡します。必ず「友だち追加」してください

友達追加はこちらから



3.TWS「If I'm S, Can You Be My N?」を含むプレイリストを新規作成してください。

※作成したプレイリストは7月3日(水)まで削除しないようにお願いします



4.TWS「If I'm S, Can You Be My N?」を500回以上、LINE MUSICアプリでフル再生してください。



〇上記の条件が達成できなくても……

キャンペーン参加ボタンをクリック後、フル尺で1回以上対象楽曲を再生してくれたLINE MUSICユーザー全員にLINE MUSIC限定LINEトーク背景画像をプレゼント!



【対象楽曲】

TWS「If I'm S, Can You Be My N?」

配信はこちらから



■関連リンク

キャンペーン特設ページ