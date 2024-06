【ベガ】6月26日 配信予定価格: Year 2 Character Pass 3,000円Year 2 アルティメットパス 5,000円 ※ゲーム内通貨「ファイターコイン」で単体購入可能

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」の新キャラクター「ベガ」を追加するアップデートのパッチノートを6月26日に公開した。

今回のアップデートでは、新キャラクター「ベガ」の追加のほか、オンライン対戦の乱入演出時のサウンドを変更できる機能などが追加された。

また、バトルバランスも一部変更。豪鬼の「斬空波動拳」は、やられ判定が前方に拡大し、攻撃判定の上半分をコンボ時のみヒットする判定に変更された。また、ザンギエフの立ち中Kは攻撃判定が縮小され、以前と同じリーチに戻っている。その他一部のキャラクターにも不具合修正は調整がなされている。

【『ストリートファイター6』ベガ(Vega)ゲームプレイトレーラー】

