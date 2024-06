【ベガ】6月26日 配信予定価格: Year 2 Character Pass 3,000円Year 2 アルティメットパス 5,000円 ※ゲーム内通貨「ファイターコイン」で単体購入可能

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」の新キャラクター「ベガ」のフレームデータを6月26日に公開した。

フレームデータは、各キャラクターの技の動作フレームや硬直差、ダメージなどが書かれた技の性能表。ベガは、立ち強Pや引き強Kのほか、新必殺技「バックフィストコンボ」でサイコマインを付与した状態では「サイコクラッシャーアタック」など一部の必殺技もガードされた状態で有利に動けることがわかる。

□「ベガ フレームデータ」のページ

【『ストリートファイター6』ベガ(Vega)ゲームプレイトレーラー】

