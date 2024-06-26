＜Aile The Shota Oneman Tour 2024＞



【福岡】⽇程：2024年7⽉7⽇(⽇) OPEN 16:00 / START 17:00会場：DRUM LOGOS【宮城】⽇程：2024年7⽉11⽇(⽊) OPEN 18:00 / START 19:00会場：仙台Rensa【愛知】⽇程：2024年7⽉15⽇(⽉・祝) OPEN 16:00 / START 17:00会場：名古屋 DIAMOND HALL【北海道】⽇程：2024年7⽉20⽇(⼟) OPEN 16:00 / START 17:00会場：札幌 PENNY LANE24【⼤阪】⽇程：2024年7⽉28⽇(⽇) OPEN 16:00 / START 17:00会場：なんばHatch【東京】⽇程：2024年8⽉2⽇(⾦) OPEN 18:00 / START 19:00会場：Zepp Haneda(TOKYO)チケット種別・料⾦︎・整理番号付き⾃由：\5,500 (税込み)・2階指定席(東京・⼤阪公演のみ)：\6,000 (税込み)※1ドリンク別※⼩学⽣以上有料、未就学児⼊場不可※お⼀⼈様1申込みにつき4枚まで(同⾏者は⾮会員でも購⼊可)※2階着席指定：Aile The Shota fanclub、B-Town Architect 限定抽選販売▼最終先行受付締切：6月2日(日)23:59までお申込みはこちらhttps://eplus.jp/ailetheshota2024/▼Aile The Shota fanclub2次先行受付受付締切：6月2日(日)23:59までご入会はこちらからhttps://ailetheshota.tokyo/fanclub/▼B-Town Architect / B-Town Resident2次先行受付受付締切：6月2日(日)23:59までご入会はこちらからhttps://bmsg.shop/pages/b-town