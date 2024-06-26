Aile The Shota、⾃⾝のレギュラーラジオ最終回ラストソングに新曲「踊りませんか？」初解禁
Aile The Shotaの約2年間レギュラーを務めたblock.fm「AINNOSTATION」が最終回を迎え、その番組のラストに新曲「踊りませんか？」が初披露された。
番組には同じ事務所で、現在BMSG POSSEのメンバーとしても⼀緒に活動しているNovel Core・edhiii boi・REIKOの3⼈も出演して最終回に華を添えた。
フルは7月3日に配信され、この楽曲のタイトルを題した全国ツアー＜Aile The Shota Oneman Tour 2024 "odorimasenka"＞が7月7日よりスタートする。
リリース情報
2024年7月3日リリース
Pre-add / Pre-save : https://orcd.co/ats_odorimasenka
※Pre-add / Pre-save を行っていただくと、全員に特典をプレゼント。
詳細は以下https://ailetheshota.tokyo/topic/odorimasenka_preadd/
・「踊りませんか？ (Prod. Chaki Zulu)｣ショートサイズ
2024年6月5日リリース
＜Aile The Shota Oneman Tour 2024＞
⽇程：2024年7⽉7⽇(⽇) OPEN 16:00 / START 17:00
会場：DRUM LOGOS
【宮城】
⽇程：2024年7⽉11⽇(⽊) OPEN 18:00 / START 19:00
会場：仙台Rensa
【愛知】
⽇程：2024年7⽉15⽇(⽉・祝) OPEN 16:00 / START 17:00
会場：名古屋 DIAMOND HALL
【北海道】
⽇程：2024年7⽉20⽇(⼟) OPEN 16:00 / START 17:00
会場：札幌 PENNY LANE24
【⼤阪】
⽇程：2024年7⽉28⽇(⽇) OPEN 16:00 / START 17:00
会場：なんばHatch
【東京】
⽇程：2024年8⽉2⽇(⾦) OPEN 18:00 / START 19:00
会場：Zepp Haneda(TOKYO)
チケット種別・料⾦︎
・整理番号付き⾃由：\5,500 (税込み)
・2階指定席(東京・⼤阪公演のみ)：\6,000 (税込み)
※1ドリンク別
※⼩学⽣以上有料、未就学児⼊場不可
※お⼀⼈様1申込みにつき4枚まで(同⾏者は⾮会員でも購⼊可)
※2階着席指定：Aile The Shota fanclub、B-Town Architect 限定抽選販売
▼最終先行
受付締切：6月2日(日)23:59まで
お申込みはこちら
https://eplus.jp/ailetheshota2024/
▼Aile The Shota fanclub2次先行受付
受付締切：6月2日(日)23:59まで
ご入会はこちらから
https://ailetheshota.tokyo/fanclub/
▼B-Town Architect / B-Town Resident2次先行受付
受付締切：6月2日(日)23:59まで
ご入会はこちらから
https://bmsg.shop/pages/b-town
関連リンク
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