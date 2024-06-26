Sterling by Music Man、AXIS FRAME MAPLEとSUB STINGRAY RAY4/5の新色登場
Sterling by Music Manより、トップに鮮やかなフレイム・メイプルを採用したAXIS FRAME MAPLEに新色が登場した。
トップにフレイム・メイプルを施したモデルでは、現行のネプチューン・ブルーに加えて、新たにステイン・ピンクとトランス・ブラックが仲間入り。5ウェイ・セレクター、AXISの特徴でもある非対称ネック・グリップ、ヴィンテージ風のトレモロなど、演奏性を損なうことなくギターの歴史へのリスペクトが詰まっている。
SUB AX3FM-STP-M1 \69,850（税込み）
SUB AX3FM-TBK-M1 \69,850（税込み）
そして、StingRayのあのルックスとサウンドを継承しつつ、圧倒的ハイ・コストパフォーマンスを誇るSUB StingRay Ray4/5 シリーズに新色が登場した。
SUB RAY4-PBP-J1 \59,950（税込み）
SUB RAY4-CHB-M1 \59,950（税込み）
SUB RAY4LH-CHB-M1 \66,000（税込み）
SUB RAY4HH-COB-M1 \74,800（税込み）
SUB RAY4HH-SBK-J1 \74,800（税込み）
SUB RAY5-CHB-M1 \69,850（税込み）
▲SUB RAY5LH-CHB-M1 \74,800（税込み）
SUB RAY5HH-COB-M1 \79,750（税込み）
SUB RAY5HH-SBK-J1 \79,750（税込み）
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