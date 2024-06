【PS Store:今週の1本「サイバーパンク2077」】開催期間:7月3日23時59分まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeの“今週の1本”として、オープンワールドRPG「サイバーパンク2077」のセールを実施している。期間は7月3日23時59分まで。

本セールでは、2020年11月に発売された「サイバーパンク2077」を40%オフの4,422円で販売。さらに2023年9月に発売された有料DLC「サイバーパンク2077:仮初めの自由」も20%オフの3,520円で販売されており、ゲーム本編と合わせてお得に購入できる機会となっている。

□PS Store「サイバーパンク2077」のページ

□PS Store「サイバーパンク2077:仮初めの自由」のページ

