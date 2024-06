東京ディズニーランドは、2024年7月2日(火)より「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」を開催!

アトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」のミッション完了に向けて楽しめるスペシャルイベントです。

東京ディズニーランド「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」

開催期間:2024年7月2日(火)~10月31日(木)

東京ディズニーランドで約20年間ゲストに楽しまれたアトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」は、2024年10月31日(木)のパークの閉園をもってクローズが決定。

それに伴い、東京ディズニーランドでは、7月2日(火)~10月31日(木)の期間、アトラクションのミッション完了に向けて楽しめるスペシャルイベント「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」を開催します。

今回は、2つの時期に分けてさまざまなコンテンツが登場する「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」の見どころを紹介します。

「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“アストロ・ヒーロータイム!”」

開催期間:2024年7月2日(火)~9月18日(水)

7月2日(火)~9月18日(水)の期間、アトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」に、アトラクション内に登場する一部の的の得点が通常よりも高い点数になり、さらなる高得点を狙いやすくなるスペシャルバージョン、“アストロ・ヒーロータイム!”が2年ぶりに登場します。

スコア+999,999を獲得することで与えられるランク“アストロ・ヒーロー”を目指してぜひ挑戦してみてくださいね!

スペシャルグッズ、特別なデザインのポップコーン レギュラーボックスを販売

開催期間:2024年9月19日(木)~10月31日(木)

9月19日(木)~10月31日(木)の期間、アトラクションの思い出を記念として残せるスペシャルグッズを約5種類販売。

そのほか、トゥモローランドをはじめとしたパーク内の一部のポップコーンワゴンでは、「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」ならではのデザインが描かれたレギュラーボックスを数量限定で提供します。

また、イベント期間中のトゥモローランドでは、アトラクション利用にかかわらずゲストへのこれまでの感謝をこめて、イベント限定のオリジナルシールを配布。

ディズニーリゾートラインでは、「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」と連動したデザインのフリーきっぷを9月19日(木)に各駅の自動券売機で販売開始します。

※内容は、予告なく変更になる場合があります。また、スペシャルグッズやポップコーンの特別なデザインのレギュラーボックス、フリーきっぷは品切れや販売終了となる場合や、イベント終了後も販売する場合があります。

アトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」のミッション完了に向けて挑戦してみてくださいね!

スペシャルイベント「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」の紹介でした。

※アトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」および商品施設「プラネットM」は、10月31日(木)のパーク閉園をもってクローズいたします。

※「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」は、富士フイルム株式会社が提供しています。

※写真は全てイメージです

©Disney ©Disney/Pixar

