ÃæÅç·ò¿Í¤¬¥®¥ã¥ë¤ß°î¤ì¤ë¶âÈ±¤Ç´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎSHINee¤ò⁉¥Õ¥¡¥ó¡ÖÁª¶ÊºÇ¹â¡×¡Ö¥Î¥à ¥¤¥§¥Ã¥Ý¤À¤è¡×
¡¡¡ÖSexy Zone¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼ÃæÅç·ò¿Í¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¶Ê¤òÉÕ¤±¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤Ï¡ÖÈ±¤Þ¤Ã¤¤ó¤¤ó¡£¥¨¥¤¥ÈÀèÇÚ¤Èµ×¡¹²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿Æü¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ÇÄÖ¤ê3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¶âÈ±¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¥«¡¼¥ë¤¬¤«¤«¤Ã¤¿È±¤Ë¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤òÃå¤Æ¤¤¤ÆÌÜ¤ò¼æ¤¯¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÃæÅç¤Ï´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ëSHINee¡Ê¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö누난 너무 예뻐¡Ê¥Ì¥Ê ¥Î¥à ¥¤¥§¥Ã¥Ý¡¦¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âåºÎï¤À¡ËReplay¡×¤ò°ì½ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ë·ò¿Í¤ò°¦¤¹¡×¡Ö¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤ÆÌÜ¤¬âÁ¤à¡×¡ÖÁª¶ÊºÇ¹â¡×¡Ö¤Í¤§¤Í¤§SHINeeÃ¯¿ä¤·¡©¡×¡Ö·ò¿Í¤¯¤ó¤â¥Î¥à ¥¤¥§¥Ã¥Ý¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£