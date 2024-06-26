【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(26日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43184.10 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41514.31 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40815.66 新値三本足陽転値
40506.29 ボリンジャー:＋3σ(13週)
39867.46 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39844.52 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39741.30 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39667.07 ★日経平均株価26日終値
39412.28 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39228.63 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39083.26 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38917.45 75日移動平均線
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38907.52 6日移動平均線
38869.42 均衡表転換線(日足)
38754.24 25日移動平均線
38702.82 均衡表転換線(週足)
38702.82 均衡表基準線(日足)
38589.80 13週移動平均線
38478.66 均衡表雲下限(日足)
38425.23 ボリンジャー:-1σ(25日)
38174.72 26週移動平均線
38096.21 ボリンジャー:-2σ(25日)
37950.97 ボリンジャー:-1σ(13週)
37767.19 ボリンジャー:-3σ(25日)
37312.13 ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47 均衡表基準線(週足)
36673.30 ボリンジャー:-3σ(13週)
36504.93 ボリンジャー:-1σ(26週)
35891.59 200日移動平均線
34835.14 ボリンジャー:-2σ(26週)
33165.35 ボリンジャー:-3σ(26週)
32560.98 均衡表雲上限(週足)
29800.78 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 85.40(前日68.25)
ST.Slow(9日) 69.08(前日56.23)
ST.Fast(13週) 54.75(前日50.82)
ST.Slow(13週) 48.18(前日46.87)
［2024年6月26日］
株探ニュース