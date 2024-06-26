　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43184.10　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41514.31　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40506.29　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
39867.46　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39844.52　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39741.30　　ボリンジャー:＋3σ(25日)

39667.07　　★日経平均株価26日終値

39412.28　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39228.63　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39083.26　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38917.45　　75日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(日足)
38907.52　　6日移動平均線
38869.42　　均衡表転換線(日足)
38754.24　　25日移動平均線
38702.82　　均衡表転換線(週足)
38702.82　　均衡表基準線(日足)
38589.80　　13週移動平均線
38478.66　　均衡表雲下限(日足)
38425.23　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38174.72　　26週移動平均線
38096.21　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37950.97　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37767.19　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37312.13　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47　　均衡表基準線(週足)
36673.30　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36504.93　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35891.59　　200日移動平均線
34835.14　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33165.35　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32560.98　　均衡表雲上限(週足)
29800.78　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　85.40(前日68.25)
ST.Slow(9日)　　69.08(前日56.23)

ST.Fast(13週)　 54.75(前日50.82)
ST.Slow(13週)　 48.18(前日46.87)

［2024年6月26日］

株探ニュース