

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43184.10 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41514.31 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40815.66 新値三本足陽転値

40506.29 ボリンジャー:＋3σ(13週)

39867.46 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39844.52 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39741.30 ボリンジャー:＋3σ(25日)



39667.07 ★日経平均株価26日終値



39412.28 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39228.63 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39083.26 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38917.45 75日移動平均線

38910.41 均衡表雲上限(日足)

38907.52 6日移動平均線

38869.42 均衡表転換線(日足)

38754.24 25日移動平均線

38702.82 均衡表転換線(週足)

38702.82 均衡表基準線(日足)

38589.80 13週移動平均線

38478.66 均衡表雲下限(日足)

38425.23 ボリンジャー:-1σ(25日)

38174.72 26週移動平均線

38096.21 ボリンジャー:-2σ(25日)

37950.97 ボリンジャー:-1σ(13週)

37767.19 ボリンジャー:-3σ(25日)

37312.13 ボリンジャー:-2σ(13週)

36890.47 均衡表基準線(週足)

36673.30 ボリンジャー:-3σ(13週)

36504.93 ボリンジャー:-1σ(26週)

35891.59 200日移動平均線

34835.14 ボリンジャー:-2σ(26週)

33165.35 ボリンジャー:-3σ(26週)

32560.98 均衡表雲上限(週足)

29800.78 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 85.40(前日68.25)

ST.Slow(9日) 69.08(前日56.23)



ST.Fast(13週) 54.75(前日50.82)

ST.Slow(13週) 48.18(前日46.87)



［2024年6月26日］



株探ニュース

