今週(2024.6/14〜24/6/20)のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で0.5%増、TOP100の初登場作は12作(先週は8作)となった。1位は、Creepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」(721.9万回)。再生回数は微減が続いているが、2位とは300万回再生ほどの差があり、18週連続の1位となった。2位に初登場したのは、NAYEON「ABCD」(425.2万回)。TWICEのメンバーである彼女が約2年ぶりにリリースした2ndミニアルバム『NA』のタイトル曲で、リック・ブリッジス(Rick Bridges)とJYPのパク・ジニョン代表が作詞、BIGHIT MUSICの専属プロデューサーであるPdoggが作曲・編曲を担当した。

ミュージック・ビデオ(MV)では、古典映画に出てくるようなイブニングドレスを着たNAYEONが街灯の下で踊り、ポーズをとりながら周囲の人たちを魅了する。続いて。雰囲気のあるジャズバーや街角、ビルの屋上などでダイナミックなダンスを披露。SNSではショート動画や「踊ってみた」などの投稿が急増している。なお、TWICEが7月27・28日に神奈川・日産スタジアムで開催するライブ『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』が、2公演とも全国の映画館で生中継されることが発表された。3位は、ホロライブ所属のVtuber・星街すいせい「ビビデバ」(391.1万回)、4位は、シンガー・ソングライターtuki.の「晩餐歌」(378.0万回)と、先週と同じラインナップとなった。8位には、Mrs. GREEN APPLE「コロンブス」(327.4万回)が先週26位からランクアップ。同グループの作品は、5位にTVアニメ『忘却バッテリー』(テレビ東京系)オープニング・テーマ曲である「ライラック」(362.0万回)、17位に大泉洋が主演する映画『ディア・ファミリー』の主題歌「Dear」(177.3万回)、34位には22年公開の二宮和也、北川景子主演の映画『ラーゲリより愛を込めて』の主題歌「Soranji」(111.7万回)、そして83位には、『FIVB パリ五輪予選/ワールドカップバレー2023』(フジテレビ系)で日本代表応援ソングに起用された「ANTENNA」(55.4万回)と、TOP100内に5作品がランクインしている。18位はmilet「hanataba」(157.0万回)。長谷川博己主演のTBS系 日曜劇場「アンチヒーロー」の主題歌で、6月16日のドラマ最終話放送後も視聴回数が延びており、先週36位からランクアップ。なお、ドラマの舞台となった法廷で歌唱した「CDTVライブ!ライブ!」(TBS系/6月3日放送)でのフルパフォーマンス映像が7月15日までの期間限定で公開されている。25位は、超ときめき■宣伝部「最上級にかわいいの!」(122.8万回)。今年1月にリリースされたアルバム『ときめく恋と青春』に収録されたポジティブな失恋ソングで、SNSでは失恋エピソードを募集するなど、話題になっていた。5月29日には、同曲を表題曲にしたシングルをリリースし、6月22日には「THE FIRST TAKE」に登場したこともあり再生数を2倍以上に伸ばし、先週89位から急上昇した。※( )内は視聴回数※超ときめき■宣伝部の「■」はハートマークが正式表記