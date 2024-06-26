【PHOTO】Mnet「Build Up」で優勝したB․D․U、1stミニアルバム「Wishpool」発売記念ショーケースを開催
26日午後、実力派ボーカルグループB.D.Uが、ソウル西大門（ソデムン）区YES24WANDERLOCH HALLにて、1stミニアルバム「Wishpool」の発売記念ショーケースを開催した。
タイトル曲「My One」は、ポップロックをベースに、爽やかでどこか懐かしいメロディーを盛り込んだ楽曲だ。
・Mnet「Build Up」で優勝したB․D․U、1stミニアルバム「Wishpool」個人＆集合コンセプトフォトを公開
・Mnet「Build Up」で優勝したB․D․U、デビュー日が6月26日に決定！1stミニアルバム「Wishpool」リリース
タイトル曲「My One」は、ポップロックをベースに、爽やかでどこか懐かしいメロディーを盛り込んだ楽曲だ。
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