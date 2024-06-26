これからの予定【発言・イベント】
17:00 センテノ・ポルトガル中銀総裁、討論会参加
19:00 パネッタ伊中銀総裁、金融政策会議「低インフレ環境と高インフレ環境における金融政策」出席
19:40 レーンECBチーフエコノミスト、金融政策会議「低インフレ環境と高インフレ環境における金融政策」出席
20:45 カザークス・ラトビア中銀総裁、金融政策会議「低インフレ環境と高インフレ環境における金融政策」出席
23:30 米週間石油在庫統計
27日
2:00 米5年債入札（700億ドル）
週内に財務省幹部人事が発表される見通し（※神田財務官の続投か退任かが決定）
エヌビディア株主総会
FRB年次銀行ストレステスト結果
中国モバイル・ワールド・コングレス「MWC上海」（28日まで）
米主要企業決算
マイクロンテクノロジー
※予定は変更されることがあります。
19:00 パネッタ伊中銀総裁、金融政策会議「低インフレ環境と高インフレ環境における金融政策」出席
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20:45 カザークス・ラトビア中銀総裁、金融政策会議「低インフレ環境と高インフレ環境における金融政策」出席
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