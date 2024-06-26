明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０８：５０ 日・商業動態統計
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１０：３０ 中・工業企業利益
１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）
１８：００ ユーロ・経済信頼感
２１：３０ 米・卸売在庫
２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）
２１：３０ 米・耐久財受注
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・住宅販売保留指数
※米・７年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＹＥデジタル<2354>，ハローズ<2742>，銚子丸<3075>，ＦフォースＧ<7068>，ナガイレーベ<7447>，オークワ<8217>，イズミ<8273>，平和堂<8276>
※東証グロース上場：豆蔵デジタルホールディングス<202A>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０８：５０ 日・商業動態統計
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１０：３０ 中・工業企業利益
１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）
１８：００ ユーロ・経済信頼感
２１：３０ 米・卸売在庫
２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）
２１：３０ 米・耐久財受注
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・住宅販売保留指数
※米・７年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＹＥデジタル<2354>，ハローズ<2742>，銚子丸<3075>，ＦフォースＧ<7068>，ナガイレーベ<7447>，オークワ<8217>，イズミ<8273>，平和堂<8276>
※東証グロース上場：豆蔵デジタルホールディングス<202A>
出所：MINKABU PRESS