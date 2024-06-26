明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０８：５０ 日・商業動態統計

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１０：３０ 中・工業企業利益

１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１８：００ ユーロ・経済信頼感

２１：３０ 米・卸売在庫

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）

２１：３０ 米・耐久財受注

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・住宅販売保留指数

※米・７年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＹＥデジタル<2354>，ハローズ<2742>，銚子丸<3075>，ＦフォースＧ<7068>，ナガイレーベ<7447>，オークワ<8217>，イズミ<8273>，平和堂<8276>

※東証グロース上場：豆蔵デジタルホールディングス<202A>



出所：MINKABU PRESS