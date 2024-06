舞浜ベイエリアの景色が広がる眺望や温泉が楽しめる「SPA&HOTEL 舞浜ユーラシア」とJR舞浜駅がコラボレーションしたイベントを2024年7月27日に開催!

SPA&HOTEL舞浜ユーラシア本館6階エトワールにて「わくわく!でんしゃまつりin舞浜ユーラシア」が実施されます☆

JR舞浜駅×SPA&HOTEL舞浜ユーラシア「わくわく!でんしゃまつりin舞浜ユーラシア」

開催日:2024年7月27日(土)

開催時間:11:00〜16:00

開催場所:SPA&HOTEL舞浜ユーラシア 本館6階エトワール

SPA&HOTEL舞浜ユーラシアにて1日限りの電車と触れ合えるイベント「わくわく!でんしゃまつりin舞浜ユーラシア」を開催。

お子さんと一緒にでんしゃ縁日やイベント限定オリジナル缶バッジ作りなど、様々なイベントが楽しめます。

さらに来場されたお子さん限定のプレゼント企画、ホテル宿泊券が当たる抽選会イベントなど、わくわく楽しい、嬉しい企画が多数用意されています。

当日は16時までの入館でお子さんはスパ入館料が無料になるコラボイベントです☆

イベント参加のお子様限定プレゼント

本館3階スパフロントにて入館手続き後、「お子様限定プレゼント引換券」が配布されます。

本館6階エトワールで受付の際にプレゼント引換券と交換で、舞浜ユーラシア公式キャラクター ユーラシわんの非売品ステッカー、または舞浜ユーラシアの源泉をイメージした入浴剤のどちらか1つがプレゼントされます。

体験イベント

「わくわく!でんしゃまつりin舞浜ユーラシア」では、様々なイベントを実施。

”でんしゃ縁日”ではマジックハンドを使ってお菓子キャッチができたり、かっこいい制服を着ての子供駅長なりきり記念撮影会も楽しめます。

また、お子さんに色付けをしてもらう”オリジナル缶バッジ作り”など、『わくわく!でんしゃまつり』ならではの体験ができる多彩なイベントを用意。

ゆるカワな駅長犬と一緒に記念撮影ができるグリーティングなど、様々な企画が目白押しです☆

豪華景品が当たる抽選会イベント

当日アンケートに回答された方が参加できる抽選会を実施。

参加された方の中から抽選でホテル宿泊券やユーラシわんグッズがプレゼントされます。

JR舞浜駅とコラボした、楽しい企画が満載な1日限りのイベント。

SPA&HOTEL舞浜ユーラシアにて2024年7月27日に開催される「わくわく!でんしゃまつりin舞浜ユーラシア」の紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「わくわく!でんしゃまつりin舞浜ユーラシア」を開催!JR舞浜駅×SPA&HOTEL舞浜ユーラシア appeared first on Dtimes.