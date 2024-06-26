µªÊ¸¥°¥ë¡¼¥×¤¬¿·Ãæ·× ¡Ö¤¹¤³¤ä¤«¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¡¢ÆüËÜ¤«¤é¡×
µªÊ¸¿©ÉÊ¤Ê¤ÉµªÊ¸¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ê2025Ç¯3·î´ü¡Á27Ç¯3·î´ü¡Ë¤òºöÄê¤·¤¿¡£
ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë15Ç¯¸å¤Î2038Ç¯¤òÌÜÉ¸¤È¤·¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Êý¸þÀ¤ä»Ñ¡Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¡¦¼Â¸½¤¹¤Ù¤¤³¤È¡Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¡¦»ä¤¿¤Á¤À¤±¤Î¶¯¤ß¡Ê¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ë¤òÄêµÁ¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¸þ¤±ÃæÄ¹´ü¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò·è¤á¤¿¡£ÃæÄ¹´ü¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÌÜ»Ø¤¹»Ñ¡×¤ò¡Ø¤ª¤¤¤·¤µ¤È¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡ÖÁí¹ç¿©ÉÊ¥°¥ë¡¼¥×¡×¡Ù¡Ø¿·¤¿¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡Ö³«È¯·¿´ë¶È¡×¡Ù¡Ø¤ª¤¤¤·¤µ¤ÇÀ¤³¦¤Î¿©Ê¸²½¤Ëº¬ÉÕ¤¯¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¡Ù¤È¤·¡¢3¤«Ç¯¤´¤È·×5ÃÊ³¬¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òÎ©°Æ¤·¤¿¡£
Âè1ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë2024Ç¯4·î¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡ÖÃæ´ü·Ð±Ä·×²è2026¡×¤Ï¡¢¼ý±×À¸þ¾å¤ÈºâÌ³ÂÎ¼Á²þÁ±¤Ë¤è¤ë¡Ø»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¶¯¸Ç¤Ê´ë¶ÈÂÎ¼Á¤Î¹½ÃÛ¡Ù¤È¤·¡¢½ÅÅÀ»Üºö¤È¤·¤Æ
¡À®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¿ä¿Ê¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤
¢»ñËÜ¸úÎ¨¤Î²þÁ±
£·Ð±Ä´ðÈ×¤ÎÀ°È÷
¡½¡½¤Î3¹àÌÜ¤ò¤¢¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¤È¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¶¯²½¡¢Çä¾åÁý¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¶¯²½¡¢¿·µ¬¿Ê½Ð¡¢³¤³°»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÍ×¤Ê¿ôÃÍÌÜÉ¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£2024 Ç¯3·î´ü¡Ê¼ÂÀÓ¡ËÇä¾å¹â1Àé67 ²¯±ß¢ª27Ç¯3·î´ü¡ÊÌÜÉ¸¡Ë1Àé203 ²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×46²¯±ß¢ª60²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨4.4¡ó¢ª5.0¡ó¡¢³¤³°Çä¾å¹âÈæÎ¨11¡ó¢ª13¡ó°Ê¾å¡¢¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨26.4¡ó¢ª30¡ó°Ê¾å¡¢ROE17.4¡ó¢ª15¡ó°Ê¾å¡¢ROIC8.1¡ó¢ª10¡ó°Ê¾å¡¢±Ä¶È¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥Õ¥í¡¼Ç¯´Ö 55.5 ²¯±ß¢ªÇ¯´Ö 50 ²¯±ß°Ê¾å ¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Ï¿·¤¿¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢¡Ö¤¹¤³¤ä¤«¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¡¢ÆüËÜ¤«¤é¡×¤È¤·¡¢¿©¤òÄÌ¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ¤ò¡¢¡Ö¤¹¤³¤ä¤«¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥´¤Ç¤¢¤ë¥Ï¡¼¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¥Þ¡¼¥¯¤È¤È¤â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡£