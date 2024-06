2024年10月に10周年を迎える、スタイルエディトリアルブランド「 niko and ... (ニコアンド) 」の、東京・原宿にあるグローバル基盤店「niko and ... TOKYO」。10th Anniversaryキャンペーンとして、月替わりでさまざまなコラボレーションが開催されます。7月は、現代美術作家さんとのコラボアイテムが登場するほか、納豆や餃子好きさんにはたまらないイベントなど、ユニークな企画が盛りだくさん!

夏のお出かけリストに、ぜひ追加してみてくださいね。「niko and ... TOKYO」10周年を記念したイベントが開催「niko and ... TOKYO」のコンセプトは、『雑誌のように編集し、特集と連載を持つショップ』。入り口付近に「エディトリアルスペース(編集コーナー)」を展開し、店舗へ立ち寄るたびにさまざまな発見や体験ができるように、雑誌のような特集と連載を「niko and ...」らしくユニークに編集しています。そんな「niko and ... TOKYO」の10周年を記念したキャンペーンの一環として、月替わりでさまざまな相手とコラボレーションする「Friendsコラボ」を開催。7月は東京・代官山に店舗を構える、アパレル会社が運営する異色の八百屋さん「代官山青果店」のオーナー・色川裕哉さんをキュレーターに迎え、ワクワクするような限定イベントが行われますよ。現代美術作家・加賀美健さんのユニークなコラボアイテム7月1日(月)〜31日(水)の期間中は、現代美術作家・加賀美健さんとのコラボレーションアイテムが登場。加賀美健さんは、社会現象や時事問題、カルチャーなどをジョーク的発想に変換し、彫刻、絵画、ドローイング、映像、パフォーマンスなどで、幅広く活躍しています。今回のコラボでは、 Tシャツ「TK10 Ken Kagami xNK Tシャツ」(税込6600円)やトートバッグ「TK10 Ken Kagami xNKトート」(税込3300円)をはじめ、缶バッチ、ステッカーなどが数量限定でラインナップ。「niko and ... TOKYO」10周年のお祝いのメッセージや、ニコアンドにちなんだ直筆メッセージが落とし込まれた、他にはないデザインが目を惹きますよね。納豆アパレルブランドによる『納豆サミット』7月8日(月)〜31日(水)には、納豆好きさん必見の『納豆サミット』が開催。ニッチなメディア『納豆マガジン』編集長の村上竜一さんが展開する、納豆アパレルブランド「ネバネバビーン」とのコラボアイテムが販売されます。納豆メーカーとのコラボアパレルから、納豆パックのようなお皿、大手セレクトショップとのコラボなど、粘り強くアイテムを展開する「ネバネバビーン」。今回は水戸の伝統でもある「水戸納豆」ならぬ「ニコ納豆」をはじめ、そのパッケージをグラフィックに落とし込んだバックプリントTシャツが、数量限定で展開されるんです。さらに「納豆の日」である7月10日(水)17:00〜21:00は、一夜限りの納豆イベントが開催!納豆食べ比べや、村上竜一さんによる納豆トークショーを楽しめますよ。キュートなぬいぐるみが買えちゃうポップアップ7月15日(月)〜31日(水)の期間中にオープンする、ぬいぐるみだらけの夢のプロジェクト「ぬいぐるみドリーム!」のポップアップストアも要チェック。ユーズド&ヴィンテージや、注目クリエイターズのぬいぐるみが販売されます。ポップアップストア開催中、購入時に「ぬいぐるみはお友だち」という合言葉をレジで伝えると、ぬいぐるみたちが「niko and ... TOKYO」10周年をお祝いしているステッカーがもらえるそう。7月20日(土)17:00〜21:00には、「ぬいぐるみドリーム!」公式応援隊の「パーペンターズ」が駆け付け、DJイベントや限定フードの販売が行われるので、そちらも楽しみにしておきましょ。餃子好きさん集合!餃子Tシャツをゲットしよ7月22日(月)〜31日(水)の期間中は、全国の餃子の食べ歩き記録をInstagramと自身が運営するサイト『今夜も餃子とブギーバック』にて紹介する、「餃子超人オガサワラガク」さんによるイベントが開催。「餃子超人オガサワラガク」さんがセレクトした冷凍餃子や、餃子Tシャツが販売されます。7月26日(金)18:00〜21:00には、餃子&ビールを堪能できる一夜限りの餃子イベントもオープン。最強コンビと共に、おいしい至福の時間を過ごしてみませんか?購入した人限定で特別なPodcastが聴けるんだって「Friendsコラボ」では、対象のコラボ商品を購入すると、色川裕哉さんがMCを務める限定配信のPodcastが聴けるのだとか。コラボの裏話など、スペシャルな内容となっているそうですよ。ぜひ足を運んで、「niko and ... TOKYO」のユニークな10周年イベントを楽しんでみてくださいね。「niko and ... TOKYO」住所:東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6FRONT 1F・2F営業時間:11:00〜21:00「niko and ... TOKYO」10th Anniversaryキャンペーン 特設サイトhttps://www.nikoand.jp/10th_anniversary/参照元:株式会社アダストリア プレスリリース