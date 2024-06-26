ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¡º£Ç¯¤Î£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡Ö¾Þ¶â£²£°£°£°Ëü¤Ê¤ó¤¸¤ã¡Ä¡×
¡¡Ì¡ºÍÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£´¡×¤Î³«ºÅ²ñ¸«¤¬£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤¢¤ê¡¢½Ð¾ì¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï£¸·îËö¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È£±£°ÁÈ¤Î¤¦¤Á²¦¼Ô¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤Û¤«£·ÁÈ¤È¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À£²£±ÁÈ¤«¤é£µÁÈ¤¬¤³¤ÎÆü½¸·ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¶É¡¢Âçºå¡¦£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¤ÎºØÆ£¿¿Èþ¥¢¥Ê¤È¶¦¤Ë¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤ò¡Ö¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤µ¤ó¤È¤«¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤µ¤ó¤È¤«¡¢·ë¹½¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÁÈ¤¬¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë»þ¤Ë¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Í×ÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂ¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤ÏËÍ¤¬°ì±þ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ãý¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÊÁêÊý¤Î¡Ë¥±¥à¥ê¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ê£³£±¡Ë¤¤¤ï¤¯¡Öº£Ç¯¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µîÇ¯¡ÊÁêÊý¤Ë¡ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â¡Ë£±£°£°£°Ëü¡Ê±ß¡Ë¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¤¯¤ë¤Þ¤ËÁ´Éô¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡£
¡¡¤¯¤ë¤Þ¤â¡Öº£Ç¯¤â¤·Í¥¾¡¤·¤¿¤é¡¢¥±¥à¥ê¤¬Á´³Û¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶â»ý¤Á¥¥ã¥é¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¥à¥ê¤¬¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÏÂçÏÂ¾Ú·ô¤ÎÉû²ñÄ¹¤À¤¾¡ª¡×¤È¼«Ëý¤¹¤ë°ìËë¤â¡£
¡¡¤Þ¤¿º£Ç¯¤Ï£²£°²óµÇ°Âç²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹âÈæÎÉ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂ¿Ê¬¤¦¤Ã¤¹¤é»×¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¥¹¤±¤É¡Ä¡£¤Ê¤ó¤«±½¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¾Þ¶â£²£°£°£°Ëü¡Ê±ß¡Ë¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Âç²ñ³µÍ×¤Ë¤Ï¡Ö¾Þ¶â£±£°£°£°Ëü±ß¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¼ê¤Ë´üÂÔ¤·¡¢¹âÈæÎÉ¤Ï¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£