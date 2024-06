【第15話】6月26日 公開

講談社は6月26日、マンガ「ゴールデンマン」第15話「深淵のアディショナル・タイムその2」をヤンマガWebで公開した。ヤンマガWebでの価格は90ポイント。

「ゴールデンマン」は原作を「亜人ちゃんは語りたい」のペトス氏、作画を「BLOODY MONDAY」の恵広史氏による作品で、記憶をなくした最強のヒーロー・ゴールデンマンを描くヒーローエンタテイメント。なお、現在ヤンマガWebでは第1話から第13話まで無料で読むことができる。

【あらすじ】

日夜ヴィランに狙われるネオヨークでは、最強のヒーロー・ゴールデンマンが街を守っていた。しかしある夜、廃工場の火災で救助活動をしていたゴールデンマンが姿を消してしまう。代わりに現場にいたのは、ゴールデンマンスーツを手にした記憶喪失の青年。謎の力を持つその青年は、ゴールデンマンのフリをしてヴィランと戦うことになるが……。

