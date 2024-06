季節に合わせて様々な素材を使用したドリンクが提供されている「タリーズコーヒー」

2024年のサマーシーズンは、旬のフルーツを存分に楽しめる、ひんやりフルーティな「メロンヨーグルトスワークル」と「&TEA ピーチフローズンティー」がラインナップされます☆

タリーズコーヒー「メロンヨーグルトスワークル/&TEA ピーチフローズンティー」

発売日:2024年7月3日(水)

販売店舗:全国のタリーズコーヒー店舗 ※一部店舗をのぞく

タリーズコーヒーに、北海道産「らいでんメロン」を使用したフローズンとヨーグルトを合わせた「メロンヨーグルトスワークル」が登場。

夏に旬を迎える桃のフローズンと水出しアイスティーを合わせた「&TEA ピーチフローズンティー」もラインナップされます。

さらに、国産メロンを使用した季節限定のアイス「T’s メロンメロン」も同日より発売開始です☆

メロンヨーグルトスワークル

価格:680円(税込)

サイズ:Tallのみ

豊潤な香りとジューシーでとろけるような甘みが特長の北海道産「らいでんメロン」を使用したフローズンとヨーグルトを合わせた、見た目も爽やかな「メロンヨーグルトスワークル」

メロンのフルーティな甘さと、ヨーグルトのまろやかな酸味と程よいコクがバランスの良い味わいです。

2層に仕上げられているため、飲み進めるごとに味わいの違いが楽しめます。

ホイップクリームやアイスをトッピングして、デザート感覚で楽しむのもおすすめです。

&TEA ピーチフローズンティー

価格:630円(税込)

サイズ:Tallのみ

夏が旬の桃のフローズンと水出しアイスティーを合わせた、新感覚の「&TEA ピーチフローズンティー」

華やかなアールグレイの香りとともに甘くみずみずしい白桃の味わいが口いっぱいに広がります。

すっきりとした飲み心地でありながら、白桃のとろっとした果肉感も楽しめる一杯です。

暑い日のカフェタイムにぴったりな、爽やかなフレーバーに仕上げられています。

T’s メロンメロン

価格:

シングル 300円(税込)/ダブル 380円(税込)

ドリンクへのトッピング 165円(税込)

2色のマーブルが鮮やかなメロンアイス「T’s メロンメロン」もラインナップ。

ジューシーなメロンの味わいが楽しめます。

「メロンヨーグルトスワークル」へのトッピングもおすすめです。

旬のフルーツが楽しめる、ひんやり爽やかなサマーシーズン限定ドリンク。

タリーズコーヒーにて2024年7月3日より販売が開始される「メロンヨーグルトスワークル」と「&TEA ピーチフローズンティー」の紹介でした☆

