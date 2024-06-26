幸楽苑「中華ダイニング お客様感謝祭」第2弾実施、ディナー限定“中華ダイニング”をセット価格から更に100円引き、15時から提供
幸楽苑ホールディングスが運営する「幸楽苑」は7月1日から7月21日まで、「中華ダイニング お客様感謝祭」第2弾を開催する。
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時間帯限定で「中華ダイニング」を感謝価格販売にて提供するキャンペーン。「中華ダイニング」は、午後3時からラストオーダーまで注文できる幸楽苑の時間帯限定セットメニューで、幸楽苑の郊外店で販売を行っている。5月16日には従来の名称である“ディナーセット”から名前を改め、5つのセットメニューにリニューアルして展開を開始。5月28日には「お客様感謝祭」第1弾を実施した。
「中華ダイニング お客様感謝祭」対象の5メニューのラインアップは、「シャキシャキ野菜炒めセット(Aセット)」「Wギョーザセット･チャーハンセット(Bセット)」「レバニラ炒めセット(Cセット)」「四川麻婆豆腐セット(Dセット)」「黒酢香る豚角煮セット(Eセット)」。
「シャキシャキ野菜炒めセット(Aセット)」は、単品合計価格930円(以下税込)のメニューで、通常はセットで240円引きの690円で販売している。今回の感謝祭では、さらに100円値引いた“590円”で提供する。
幸楽苑「シャキシャキ野菜炒めセット(Aセット)」
「Wギョーザセット･チャーハンセット(Bセット)」は、単品合計価格1,040円、通常セット価格790円。今回の感謝祭では、“690円”で提供する。
幸楽苑「Wギョーザセット･チャーハンセット(Bセット)」
「レバニラ炒めセット(Cセット)」は、単品合計価格1,130円、通常セット価格890円。今回の感謝祭では、“790円”で提供する。
幸楽苑「レバニラ炒めセット(Cセット)」
「四川麻婆豆腐セット(Dセット)」は、単品合計価格1,230円、通常セット価格990円。今回の感謝祭では、“890円”で提供する。
幸楽苑「四川麻婆豆腐セット(Dセット)」
「黒酢香る豚角煮セット(Eセット)」は、単品合計価格1,230円、通常セット価格990円。今回の感謝祭では、“890円”で提供する。
幸楽苑「黒酢香る豚角煮セット(Eセット)」
「中華ダイニング」各セットメニューのスープは、プラス290円でヤクミネギだけのシンプルなラーメン「素･らーめん」に変更できる。
各セットメニューのスープは「素･らーめん」に変更可能
◆幸楽苑「中華ダイニング」“未実施”店舗(pdf)