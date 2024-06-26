『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE 青嵐- Baby Blue』の上演が決定　聖翔音楽学園のライバル校、青嵐総合芸術院のスピンオフ　



2024年9月6日（金）～9月15日（日）飛行船シアターにて、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE 青嵐- Baby Blue』が上演されることが決定した。

『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』とは、「ミュージカル」と「アニメ」が相互にリンクし合い、展開していく新感覚ライブエンターテインメント。2017年にプロジェクト初の舞台『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE -』を上演し、ミュージカルの主要キャストがそのままアニメ版の声優を担当している。

ミュージカル、コミカライズ、テレビアニメ、ゲームアプリなど幅広く展開し、『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』も2021年6月に上映。 またメインキャス 9名によるユニット「スタァライト九九組」として音楽活動も行っている。

本公演は聖翔音楽学園のライバル校、青嵐総合芸術院のスピンオフ舞台第二弾。-The LIVE-シリーズに続き、演出は児玉明子、脚本は三浦香が務める。

キャストは、七木奏音、佃井皆美、門山葉子、柴田瑠歌、池尻香波、久保田有紗、上杉柚葉、池田晴香、青木陽菜 松澤可苑、深川瑠華、久家 心、佐當友莉亜、池田実桜、大久保胡桃、渡邊彩乃、渡来美友、小林由佳。そしてスウィングとして飯島優花、村田一紗が出演する。