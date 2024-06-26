東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

消費者物価指数（5月）10:30

結果 4.0%

予想 3.8% 前回 3.6%（前年比)

結果 4.4%

予想 N/A 前回 4.1%（トリム平均コア指数・前年比）



※要人発言やニュース

【カナダ】

最大都市トロント中心部で行われた補欠選挙で野党・保守党が勝利

同地区では1993年以降、与党・自由党が勝利してきたが今回まさかの敗北

同地区での選挙結果は自由党にとって懐疑的、トルドー首相は辞任迫られる可能性も

※カナダ選挙は2025年10月までに実施の予定



【豪州】

ケント豪中銀総裁補

今後数カ月でインフレが新たな勢いを増す危険性に対し警戒を続ける必要



【ユーロ圏】

レーン・フィンランド中銀総裁

データを見るかぎり年内あと2回の利下げが示唆されている、これは妥当な見通し

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