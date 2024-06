Mnetサバイバル番組「Road to Kingdom」がリニューアル！下半期の放送を目標に準備中

Mnet「Road to Kingdom」がリニューアルされる。26日、Mnetは今年下半期の放送を目標に、新しくリニューアルした「Road to Kingdom」のローンチを準備をしていると明らかにした。2020年に韓国で放送されたMnet「Road to Kingdom」は、K-POPの実力派ボーイズグループの激しい真剣勝負を描いた競演番組で、確かな実力を基に“人気K-POPグループ”になった優勝チームのTHE BOYZをはじめ、ONF、PENTAGONら多数の実力派ボーイズグループが出演した。

これに後押しされ、「Road to Kingdom」は大々的なリブランディングを行い、新たなスタートを切る。「KINGDOM」への出場権を獲得するための前作とは違って、今回は実力と潜在力を十分備えているボーイズグループを再び照明するMnet独自の“K-POPボーイズグループのライジングプロジェクト”の一環として「Road to Kingdom」を単独ブランド化する。新しく生まれ変わるだけに、これまでのフォーマットと差別化された構成も予告された。前作から約4年ぶりに披露する「Road to Kingdom」は、変化した構成にふさわしい新しいサブタイトルで放送される予定であり、激しい競演だけでなく、出演者たちの隠された魅力を余すことなく見せることができるようにリアリティの要素もさらに強化するという方針だ。後続作への出演と直結している従来の優勝特典も変更される予定だ。「Road to Kingdom」の新シーズンは、Mnetのチョ・ウリプロデューサーが演出を担当する。チョ・ウリプロデューサーは、ガールズグループの隠された底力と魅力を確認させたレジェンドステージで話題を集めた「QUEENDOM」の競演ステージを演出した経歴がある。